Pasiune transformată în afacere. Povestea tânărului fermier din Soroca care crește 120 de capete de rasă

Foto: nformatii-agrorurale.ro

Are 22 de ani, dar a luat deja taurul de coarne în afaceri. Vorbim despre un tânăr din satul Rublenița, raionul Soroca. El are o fermă de bovine de rasă care numără în prezent 120 de capete.



"Aceasta este Florica, ... are o productivitate în jur de 30 de litri pe zi, cu un procent de grăsimi foarte ridicat şi este destul de blândă. Ea este printre primele şi ea şi Viorica de alături, le-am dat la fiecare câte un nume. În popor se spune că laptele vacii stă pe limba vacii, îi oferim hrana cea mai bună", a spus Andrian Dumitraș, antreprenor.



Totul a început în 2014, atunci când Andrian Dumitraș a decis să-şi transforme pasiunea în afacere. Iniţial, avea doar cinci vaci, dar munca şi perseverenţa i-au înmulţit succesul.



Tânărul fermier a ales să crească bovine de rasa Holstein, deoarece sunt mai rezistente la boli şi dau mai mult lapte. Vițeii sunt duşi la un abator, iar zilnic cei aproape 500 de litri de lapte ajung la una dintre cele mai mari companii de procesare a produselor lactate din ţară. Pentru a fi sigur de calitatea produselor pe care le livrează, tânărul şi-a amenajat la fermă şi un laborator.



"Aici facem analiza la lapte, să nu fie antibiotice, să nu fie alterat şi verificăm şi procentul la grăsime. Nouă ne achită în primul rând per litru şi după procentul de grăsime, dacă grăsimea e mai bună, neapărat nouă ne dau un preţ mai mare", a zis Andrian Dumitraș, antreprenor.



Tatăl lui Andrian Dumitraș este agronom. Bărbatul are grijă ca furajele pentru animale să fie de cea mai înaltă calitate. Acestea sunt cultivate chiar de familie.



"Dacă îi dai bune concentrate dau şi a noastre moldoveneşti vaci bun lapte şi mult, dau la acelaşi nivel ca şi vacile de după graniţă", a spus Iurie Dumitraș, tatăl fermierului.



Tânărul fermier a creat şi câteva locuri de muncă pentru săteni.



"Vacile trebuie îngrijite foarte bine, ca laptele să fie şi curat şi calitativ, viţeii tot aşa, trebuie să fie curaţi, uscaţi să nu răcească, să se îmbolnăvească. Trăgem paiele umede, punem altele uscate, schimbăm în fiecare zi, pentru că ei sunt mici şi le trebuie uscat şi de trei ori pe zi hrăniţi bine", a zis Aliona Iurevici, angajată la fermă.



Andrian a construit ferma de la zero pe teritoriul unei foste întreprinderi din localitate. În curând, el speră să îşi extindă afacerea.



"Scopurile mele pe viitor sunt de a exporta viţeii în masă vie spre ţările arabe, deoarece acolo este interzisă carnea de porcină şi viţeii sunt foarte solicitaţi", a declarat Andrian Dumitraș, antreprenor.



Antreprenorul vinde un kilogram de carne de viţel cu 28 lei, iar un litru de lapte cu şase lei. La deschiderea afacerii, el a beneficiat de două granturi, în valoare de 50 de mii de lei.