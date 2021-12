Pasiune periculoasă: Pescarii explică cum se prinde peștele la copcă

" Aici sunt cam... chiar aproape de 15 deja"."Nu ne temem, tare bine ţine, plus a mai nins şi apa l-a înmuiat şi l-a întărit şi nu ai de ce te teme."- Dacă are deja vreo opt centimetri, deja e bun. Pescarii înrăiţi se urcă. Dar acum dacă are deja, peste zece, da Alexandru? - Da. - Are peste zece, e destul de... La iazul acesta, nu ştiu la altele, depinde cât e de adâncă apa".Pescarii spun că această activitate le aduce plăcere."- Aţi prins ceva? - Nu, că nu cade. Care prinde, prinde, dar noi, nu. Nu ştiu, ori că nu sunt instrumentele care trebuie. - Veniţi în fiecare iarnă? - Da! Întotdeauna ne ducem, totdeauna. - Vă place? - Ne place! Chiar dacă gheaţa e subţire, nu mă bag departe, dar totdeauna vin."Aceşti tineri au avut mai mult noroc şi au prins pește."- Aaa, frumos!""- Ce fel de peşte e acesta? - Babuşca. - De mult timp staţi aici? - Aşa, de dimineaţă. - Şi se prinde? - Încetişor, am căutat caras, dar nu l-am găsit şi ne bucurăm de babuşcă.”, spune Alexandru Celîc, pescar.Bărbaţii povestesc că pescuitul pe timp de iarnă este diferit față de cel de vară, pentru că e nevoie de ustensile speciale."- Sunt nişte undiţe speciale pentru iarnă, micuţe. - La ce momeală prindeţi? - Larvă de ţânţar. - De unde o luaţi? - Se vinde la piaţă. Acesta este adus din Ucraina, aşa arată, sunt nişte viermişori micuţi, care trăiesc, de obicei, la fundul apei, în mâl.", mai spune pescarul.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recomandă oamenilor să nu calce pe gheata subțire a lacurilor.