Pasiune pentru portul popular. O familie din Soroca coase costume naționale de o măiestrie rară

Embed:

Dacă ar fi să adune toate cămășile tradiționale și iile pe care le-a făcut, ar îmbrăca jumătate de sat. Meșterul popular, Simion Lungu coase costume naționale de aproape trei decenii. Lucrările lui pot fi găsite în garderoba multor interpreți de muzică populară de la noi, dar și peste hotarele țării.



"Asta urmează să fie o cămașă bărbătească, acestea sunt mâinicele. Am cusut sus și jos. Iar acum coasem jos la poale", a declarat Simion Lungu, meșter popular Vădeni, Soroca.



Pe lângă serviciu și lucrul din gospodărie pe care îl face zilnic, Simion Lungu găsește timp și pentru această pasiune a sa. Confecționarea unei piese durează chiar și trei luni. Primele costume le-a cusut pentru ansamblul folcloric din localitate.



"Am mers cu colindul că nu avema bani pentru materiale. Am făcut niște bani și am decis să cumpărăm ața și stofă ca să putem face costumul național. Cu doamna Varvara Buzilă ne-am consultat. Ea a venit cu ideea de a face costumul popular din zoana Sorocii, câmpia Sorocii", a spus Simion Lungu, meșter popular Vădeni, Soroca.



Costumele naționale confecționate de Simion Lungu au ajuns la concetățenii noștri din Germania, Franța, SUA, România, dar și în garderobele multor interpreți de muzică populară de la noi.



"Doamna Ioana Căpraru, suntem mândri că poartă costum de la Vădeni. Și Silvia Zagoreanu poartă catrințe făcute de soția, Mariana Filipovici a comandat la noi un costum",a spus Simion Lungu, meșter popular Vădeni, Soroca.



Soția lui țese de mai mulți ani catrințe și brâie. Femeia spune că de când l-a cunoscut pe Simion Lungu, şi-a descoperit şi ea pasiunea pentru tot ce înseamnă cusut, croșetat și împletit.



"Am stat de vorbă și vine troleibuzul, am urcat, dar el s-a repezit așa și i-a căzut diplomatul jos. Eu credeam că de acolo acuș vor cădea cărți, caiete, dar au căzut gheme și andrele. Încă de la școală la toate fetele din grupă el ne-a împletit câte o beretă cum era moda atunci. Cumpăram lână și stăteam în rând", a declarat Serafima Lungu, meșter popular Vădeni, Soroca.



Un costum național confecționat de Simion și Serafima Lungu costă de la 3500 de lei în sus.