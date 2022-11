Pasiune pentru flori, transformată în afacere. Dezvăluirile unei antreprenoare din Suruceni, Ialoveni

Pasiunea pentru flori s-a transformat în afacere pentru Diana Gorceag din Suruceni, Ialoveni. A început să facă horticultură împreună cu soţul ei.

De unsprezece ani, în cele şase sere, femeia investeşte în plante. Unele sunt chiar şi mai puţin cunoscute clienţilor, de pildă - varza decorativă, care atrage toate privirile şi rezistă până la o lună şi jumătate după ce este tăiată.



'' Se plantează aproximativ în luna mai. Treptat, după plantare se îndepărtează frunzele pentru a-şi forma o floare frumoasă. Cresc până la 60 de centimetri aproximativ, noi am ales soiuri înalte. Nu este comestibilă deoarece ea se prelucrează cu diferite preparate chimice pentru a o proteja de diferite insecte. ''



Florile de Brassica sunt vândute într-un butic din centrul Capitalei, iar oamenii rămân uimiţi când află cât de rezistente sunt.



'' Este ultima floare din acest sezon. Deci, cu Brassica se încheie sezonul de flori moldoveneşti. Se păstrează mult timp în comparaţie cu o floare obişnuită care rezistă maxim două săptămâni, ea rezistă o lună jumătate. Este ceva inedit, ceva care nu se mai găseşte pe piaţă. ''



Antreprenoarea creşte şi flori de sezon, - irişi, lalele, narcişi, crizanteme.



'' Se spune că crizantema este floarea de aur şi stăpâna de necontestat a grădinilor în acest sezon. Supranumită şi floarea orientului, crizantema este una dintre cele mai rezistente plante, iar perioada de înflorire durează până în luna decembrie.''



''Sunt tradiţionalele noastre crizanteme cu care am şi început frumoasa noastră afacere, de la ele am început. Acum e sezonul lor, sezonul crizantemelor, altă floare tradiţională moldovenească pentru că e frig afară nu este şi rămâne crizantema să fie în topul favoriţilor.''



Diana Gorceag nu vrea să renunţe la afacere, chiar dacă îi răpeşte multă răbdare, timp şi investiţii mari.



''Sigur că este o muncă grea. Pe lângă munca grea este şi o concurenţă foarte mare, noi anual revizuim sorturile pentru a avea ceva inedit. Nu am planuri să mă extind, dar nici nu refuz să le cresc.''