Pasionații de automobile și-au transformat mașinile în adevărate bijuterii pe patru roți

Nu este un lux, nici chiar un mijloc de transport, ci un stil de viață. Astfel își prezintă pasionații de automobile maşinile în care investesc o groază de bani și timp. Rezultatul poate fi comparat de-a dreptul cu o operă de artă.



"Cineva ar spune că este o nebunie, dar mie pur și simplu îmi place această mașină. O fac pentru mine şi este o satisfacţie.

– Nebunie pentru că e Niva? – Pentru că investesc atâția bani într-un astfel de model..."



Anton Petrik spune că maşinile moderne nu mai impresionează pe nimeni. Modelele vechi sunt o provocare pentru el. Şi asta pentru că pot fi transformate în adevărate bijuterii pe roţi.



"Inițial ea avea 86 de cai-putere. Acum are 130. I-am schimbat tot sistemul de rulare", a spus automobilistul Anton Petrik.



Deşi a dat doar câteva mii pe ea, acum valorează aproape 15 mii de euro. Totuşi, proprietarul spune că nu are de gând să o vândă.



Şi acest automobil abia de recunoşti că a fost un Nissan. Se aseamănă mai degrabă cu cea a supereroului Batman.



"Asemenea mașini nu există. A fost inventată, după un desen, un abțibild de la gumele de mestecat", a spus automobilistul Valeriu Vieru.



Automobilul cucereşte privirile trecătorilor.



"Oamenii ne salută și doresc să facă poze", a spus automobilistul Valeriu Vieru.



Iar această maşină nu este destinată drumurilor publice. A fost transformată pentru competiții de autocross.



"Autoturismul are 200 de cai/putere. E destul de puternic", a spus maiestrul în sport, Egor Penin.



În maşină nu este decât scaunul conducătorului auto şi este bine dotată. Câți bani a investit în automobilul visurilor, proprietarul a refuzat să ne spună, dar recunoaşte că a făcut multe sacrificii.



"Toate planurile de familie, vacanţele, de exemplu, care necesitau unele cheltuieli, toate sunt pe planul doi", a spus maiestrul în sport, Egor Penin.