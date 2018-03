PASIONATĂ DE STIL ŞI UNICITATE. Un designer de la noi din țară crează genţi din lemn încă din facultate

Dorinţa de a adăuga un strop de originalitate ţinutelor a inspirat-o pe Mihaela Dvornic, un tânăr designer de la noi, să creeze genţi din lemn.

Pasiunea pentru aceste accesorii mai puţin obişnuite a venit încă de pe băncile facultăţii. Atunci, Mihaela a confecţionat o geantă din lemn cu elemente din piele naturală.



"Am făcut-o pentru mine, pentru că eram pasionată de lemn şi pentru că am văzut câteva exemple pe internet şi am dorit să fac şi pentru mine, pentru că întradevăr era foarte deosebită", a spus designerul Mihaela Dvornic.



Doi ani mai târziu, în cadrul tezei sale de licenţă, a realizat o colecţie de haine pe care le-a asortat cu genţi din lemn.



"Pentru realizarea colecţiei m-a inspirat arhitectura tradiţională rurală, pentru colecţia respectivă am realizat şi gentuţe din lemn. Încercam să preiau elemente tradiţionale sau ornamente tradiţionale stilizându-le", a spus designerul Mihaela Dvornic.



Colecţia i-a adus tinerei mai multe distincţii, printre care premiul la concursul tinerilor designeri Art Podium din Chişinău.



"Am participat la Odesa Fashion Week, unde am obţinut titlul de cel mai bun tânăr designer vestimentar. Am participa la Roma Fashion Week unde a fost un concurs la care au participat foarte mulţi tineri designeri vestimentari, am fost în jur de 140 de designeri, din 30 de ţări", a spus designerul Mihaela Dvornic.



Gentuţele realizate de Mihaela Dvornic îşi găsesc loc în garderobele tinerelor care îşi doresc să iasă din anonimat. Preţul unui accesoriu începe de la 800 de lei şi variază în funcţie de complexitatea, dar şi de materialul din care este confecţionat.