PASIONATĂ DE CAI. Povestea unei tinere din Bălţi, care a reuşit să devină antrenoare de hipism la doar 20 de ani

foto: publika.md

A îndrăgit caii din fragedă copilărie și își vede viitorul alături de aceste animale. Vorbim despre Ludmila Tuceac, din Bălţi, care la doar 20 de ani a reuşit să devină antrenoare de hipism şi câștigătoare a mai multor campionate de dresaj ecvestru. Prima oară, Ludmila a urcat în şa la vârsta de cinci ani.



"Calul este cel mai bun prieten al omului, cred eu. Sunt animale foarte deștepte, înțeleg totul, cu ei poți chiar şi discuta. Când stau pe șa, parcă zbor ca o pasăre. Când galopezi sunt senzații nemaipomenite", a spus Ludmila Tuceac, antrenoare de hipism.



Ludmila Tuceac este fiica lui Alexandru Tuceac, fondatorul primului Club de hipism din Bălți. Iată de unde a moştenit pasiunea pentru cai.



"Tatăl meu adoră caii. Am două surori mai mici, care tot practică hipismul și un frate de 10 ani. Şi el a început să călărească", a menţionat Ludmila Tuceac.



Tânăra povestește că primele concursuri de dresaj ecvestru au fost cele mai dificile pentru ea: "Eu am avut un cal cu un caracter dificil și mi-a fost foarte greu să obțin rezultate bune în timpul antrenamentelor. Era o mândrie să obții locul doi sau trei. "



Acum câțiva ani, Ludmila Tuceac a decis că vrea să-și încerce forțele și pe post de antrenoare de hipism.



"A fost dificil, dar acum îmi reușeșete și îmi place să antrenez copiii. Când vezi că ei învaţă multe lucruri de la tine, este o plăcere", a povestit Ludmila Tuceac, antrenoare de hipism.



Elevii sunt încântaţi de antrenoarea lor: "Eu am început să călăresc la vârsta de opt ani, iar acum am 11 ani. Ludmila Tuceac este o antrenoare foarte bună și m-a învățat foarte multe lucruri".



Clubul de hipism din Bălți a fost deschis acum 20 de ani şi are 30 de cai de rasă.