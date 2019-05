Pasajele subterane din sectorul Botanica al Capitalei, renovate după modelul celei din zona Aeroportului Chişinău

Pasajele subterane din sectorul Botanica al Capitalei ar putea fi renovate după modelul celei din zona Aeroportului Chişinău. Trecerea pentru pietoni a fost modernizată după ani buni de așteptare şi a fost inaugurată ieri.

Anunţul a fost făcut de Ilan Şor, preşedintele consiliului de administrație al companiei care gestionează aerogara, investiţiile fiind suportate în totalitate de aeroport.



„Acum, aici, în zona aeroportului se întâmplă un lucru foarte frumos, un lucru extraordinar, acest pasaj subteran reparat capital.”



În pasaj a fost renovat sistemul de evacuare a apelor pluviale, a apărut iluminat modern şi camere de supraveghere. Au fost reparate scările şi amenajate rampe. Un alt element deosebit este acoperișul cu carcasă din metal, care îţi dă impresia că intri în avion. Lucrările au costat cel puţin 1,5 milioane de lei.



„Era murdar, întuneric, nici nu puteam trece pe aici, da acum intru ca-n poveste, foarte frumos.”



„ De parcă am nimerit în Europa și am rămas șocat cât de calitativ a fost renovat totul.”



"În preajmă se află gimnaziul. Până acum, pasajul era într-o stare deplorabilă. Copiii nu puteau traversa drumul, pentru că era periculos."



"Este un pasaj foarte important şi este complicat de traversat această stradă, care are un trafic destul de intens. Dvs. aţi solicitat, noi am fost receptivi şi am construit în totalitate acest pasaj", a spus membrul consiliului de administraţie, Petru Jardan.



Renovarea pasajelor subterane ar putea să nu se oprească aici.



"Vom adresa o scrisoare oficială către Primăria municipiului Chişinău cu propunerea şi rugămintea de a ne permite să reconstruim toate pasajele din sectorul Botanica al Capitalei", a spus preşedintele Consiliului de administraţie Aeroport, Ilan Şor.



Solicitat de postul nostru de televiziune, primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a menţionat că un demers oficial privind intenţia de renovarea a pasajelor subterane de către compania care administrează aeroportul nu a ajuns încă pe masa edilului.

Codreanu a amintit însă despre proiectul existent al primăriei municipiului Chişinău privind repararea trecerilor subterane, pentru care s-a alocat deja suma de bani necesară.