Tinerii din PAS susțin inițiativa Guvernului de a revizui programul școlar, pentru a reduce numărul disciplinelor. După mai bine de o lună de la anunțul făcut de ministrul Monica Babuc, mai mulți membri ai Organizației de Tineret a Partidului "Acţiune şi Solidaritate" au organizat un flashmob în care au solicitat simplificarea planului de studii.

Întrebați de ce această reformă nu a fost implementată de liderul lor, fostul ministru al Educaţiei, Maia Sandu, tinerii au spus că ea nu a reușit. Acum, membrii PAS susţin că autorităţile trebuie să preia experiența Liceului Academiei de Științe, care le oferă elevilor posibilitatea să-și aleagă disciplinele.



"Am reușit să organizăm discuții cu experți din domeniul educației în care am aflat mai multe despre acest plan cadru și beneficiile lui", a spus Eugen Sinchevici, membru OT PAS.



"Acel experiment s-a soldat cu succes și urma să fie extins la scară largă, să fie adoptat acel plan cadru în calitate de plan cadru de alternativă", a menţionat Dan Perciun, președintele Organizației de tineret PAS .



Coincidență sau nu, anterior, ministrul Educaţiei, Monica Babuc a declarat că proiectul implementat la liceul Academiei de Ştiinţe va fi un model pentru sistemul de învăţământ din ţară.



"Am vizitat Liceul Academiei tocmai din considerentul că din anul 2014-2015 această insituţie pilotează un plan cadru individualizat, tocmai realizează acest obiectiv ore obligatorii mai puţine. Dacă în liceu clasic avem 30-31 ore obligatorii, la Liceul Academiei se operează cu un cadru individualizat de 24 de ore", a declarat Monica Babuc.



În prezent, 30 de grupuri de experţi din domeniul educaţiei lucrează la eficientizarea planului de studii, care nu a mai fost revizuit de zece ani. În luna octombrie, liderul PDM, Vlad Plahotniuc a accentuat că programul supraîncărcat face o presiune asupra elevilor, dar şi a profesorilor, şi a solicitat Ministerului Educaţiei să elaboreze un sistem adaptat psihologiei copiilor.