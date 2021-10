PAS propune noi modificări la Codul serviciilor media audiovizuale

Deputaţii majorităţii parlamentare propun noi modificări la Codul serviciilor media audiovizuale: ei vor ca membrii Consiliului Audiovizualului să fie demişi dacă Parlamentul respinge raportul anual de activitate al instituţiei. Asta deşi modificările preconizate au fost criticate în repetate rânduri de societatea civilă şi de specialişti în domeniul mass-media.



"- Aţi văzut critici şi din partea CA, şi din partea ONG-urilor că este, de fapt, o încercare... - Vor fi dezbateri, vor fi discuţii. Noi considerăm că este cazul ca Parlamentul să-şi asume ca să vină profesionişti şi pe bune să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei."



Preşedintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, susţine că proiectul nu a fost discutat cu reprezentanţii instituţiei.



"Eu consider că asta este un proiect-catastrofă. Asta este o subordonare politică, cât de dur nu ar suna, este o subordonare politică, atât a Consiliului Audiovizualului. Nu ştim după care criteriu va fi evaluat, nu am văzut nimic, nu ştim. Când am văzut şi se propune modificarea articolului 87, noi am înţeles că e gata, a eşuat acel proiect de lege, ne obligă să venim în plenul Parlamentului, prezentăm raportul şi ne demit după asta la pachet."



Proiectul de lege propus de deputaţii PAS vine în contextul unei alte iniţiative, votate recent de majoritatea parlamentară, fără dezbateri publice. Documentul desfiinţează inamovibilitatea mandatelor membrilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ai Consiliul Concurenței, ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor şi ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Acesta prevede posibilitatea demiterii conducerii acestor instituţii în baza unei evaluări. Ulterior, mai multe ONG-uri de media au denunţat riscul de subordonare politică a Consiliului Audiovizualului prin intermediul modificărilor legislative adoptate de PAS, care prevăd că aceştia pot fi demişi în orice moment de majoritatea parlamentară.

Declaraţia a fost semnată de Centrul Independent de Jurnalism, Asociaţia Presei Electronice, Centrul "Acces Info" şi Asociaţia Media Guard. În document se precizează că noile norme nu doar că nu fortifică independența Consiliului Audiovizualului, dar chiar fac această instituție dependentă de voința politică și pot determina membrii CA să ia decizii pe placul puterii.