PAS pierde teren în CMC. Platforma DA va avea încă trei consilieri municipali

Asta deoarece la scrutinul local din 2019 cele două partide au candidat ca bloc electoral. Astfel, fracţiunea Platformei DA din CMC va avea 13 membri, în timp ce PAS rămâne cu 6 reprezentanţi.În lista viitorilor deputaţi PAS se regăsesc Vasile Grădinaru, Alexandr Trubca, Ina Coșeru și Angela Muntean Pojoga. Zinaida Popa rămâne în CMC și renunță la mandatul de deputat. Unul dintre motive este că Zinaida Popa e sigurul membru PAS din Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare."Noi înţelegeam foarte bine că în momentul în care pleacă un om din acea comisie, noi nu vom mai avea niciodată membri acolo, pentru că interesele sunt foarte mari", a spus Alexandru Trubca, consilier PAS.Totodată, în locul lui Vasile Grădinaru, preşedinte al fracţiunii PAS din CMC va fi Roman Cojuhari, care a refuzat să candideze la alegerile parlamentare anticipate."Văzând ce se întâmplă în municipiul Chişinău, problemele oraşului, nu am putut să plec în altă funcţie, ci am decis să rămân aici, în Consiliu, alături de colegi, pentru a duce la bun sfârşit proiectele", a declarat Roman Cojuhari, consilier PAS.Niciun partid nu are majoritate în Consiliul Municipal. Cele mai multe mandate le deţine Partidul Socialiştilor, 22 la număr. Platforma DA va avea de 13 membri, PAS, 6, PL trei membri, Partidul "Şor" 2, iar Partidul Democrat a rămas cu un singur ales local după ce Veaceslav Nedelea a părăsit fracţiunea. Tot câte un mandat au PCRM, PUN şi Partidul "Forţa Nouă".