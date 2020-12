PAS, acuzații grave în adresa lui Dodon: Încearcă să implementeze tactica, după el măcar și potopul

Partidul Acțiune și Solidaritate vine cu acuzații grave în adresa lui Igor Dodon. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul PAS, Igor Grosu, a declarat că Igor Dodon, fiind disperat că a pierdut alegerile, a încercat, astăzi, să pună la vot proiecte de lege, controversate.

"Igor Dodon a încercat, astăzi, într-un regim alert să pună la vot legile bugetului, legi care noi am semnalat și am spus că vor duce la majorări de prețuri. Dodon încearcă să implementeze tactica, după el măcar și potopul. Noi am încercat politicos de dimineață să le propunem să amânăm aceste proiecte care ridică mari semne de întrebare, care conțin scheme, dar nu am fost auziți și am fost nevoiți să intervenim pentru a opri aceste legi care nu fac decât să destabilizeze situația în țară. Nici în al 12-lea ceas nu se liniștesc. În loc să închidă ședința, faptul că se opun denotă că sunt porniți pe destabilizarea situației. Ei speră că o să plecăm, dar nu o să plecăm. Îi rugăm să se oprească, pentru că poporul a votat altfel, i-a spus lui Igor Dodon să plece", a declarat Igor Grosu.

Totodată, deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a spus că: "Prin aceste acțiuni ale socialiștilor sunt încălcate toate procedurile parlamentare. Se vede că le fuge pământul de sub picioare și la comanda lui Dodon sunt gata să dea foc la țară. Noi nu avem o problemă să discutăm proiecte adecvate, dar acestea sunt proiecte cu scheme. Igor Dodon are multe schilete în dulap și știe că SIS-ul tot știe despre asta și de asta se teme ca nu cumva președintele ales să aibă acces la fărădelegile lui Dodon și să afle toată țara", a subliniat Sergiu Litvinenco.

Șefa serviciului de presă a Președinției, Carmena Sterpu, nu ne-a oferit deocamdată o reacție la acuzațiile aduse de PAS.

