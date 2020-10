Partidul "ŞOR" se plânge că nu-şi poate deschide un cont bancar pentru alegerile prezidenţiale

Partidul ”ȘOR” și candidatul desemnat de formațiune la alegerile prezidențiale, Violeta Ivanov, se declară ținta unor acțiuni ilegale ale autorităților, care au drept scop să împiedice activitatea formațiunii în campania electorală. Declarația a fost făcută de către deputatul Denis Ulanov, dar și juristul partidului ”ȘOR”, în cadrul unui briefing. Aceștia susțin că banca, unde formațiunea își deservea până acum conturile, a reziliat unilateral contractul fără a oferi vreo explicație, iar alte bănci refuză să deschidă conturi, fapt ce nu-i permite candidatului să desfășoare campania electorală.

În cadrul briefingului, juristul partidului ”ȘOR”, Dumitru Cazac, a menționat că totul a început la mijlocul lunii iunie, atunci când au primit o scrisoare de la bancă precum că aceasta închide conturile și nu mai deservește partidul începând cu data de 12 august. Ulterior, reprezentanții formațiunii s-au adresat în instanță, care a emis o încheiere prin care obligă banca să deservească conturile până la o hotărâre definitivă. Chiar și așa, juristul susține că banca refuză să se conformeze deciziei.



”Chiar dacă conturile care au fost deschise anterior sunt închise, este necesar ca instituția bancară să deschidă alte conturi și să continue deservirea. Se pare însă că pentru această bancă hotărârea instanței nu este lege.”, a spus Dumitru Cazac.



Între timp, partidul ”ȘOR” a depus cereri în alte bănci pentru a i se deschide conturi, dar patru dintre ele au refuzat, iar celelalte nici nu au mai răspuns solicitărilor, susține juristul formațiunii. Acesta mai spune că băncile au refuzat să deschidă conturi și grupului de inițiativă care a colectat semnături în favoarea candidatului formațiunii. Juristul susține că partidul s-a adresat la Comisia Electorală Centrală, care a redirecționat demersul către Banca Națională. Reprezentanții partidului s-au adresat și la BNM, dar au primit răspuns că nu e de competența lor să soluționeze asemenea chestii.



”Prin acțiunile lor, aceștia crează un precedent periculos prin care un partid politic parlamentar nu-și poate desfășura activitatea, iar candidatul acestui partid este în condiții inegale față de ceilalți concurenți electorali.”, a declarat juristul partidului ”ȘOR”, Dumitru Cazac.



Deputatul Denis Ulanov susține că e o încălcare crasă a Constituției și a drepturilor politice și electorale ale partidului „ȘOR” și ale candidatului formațiunii. El consideră că ceea ce se întâmplă este o conspirație a instituțiilor de stat pentru a bloca procesul electoral.



”Voi ne împingeți să încălcăm legislația și finanțarea campaniei electorale, ca apoi să veniți și să ne spuneți că am încălcat. Nu vrem să credem că CEC-ul este implicat ca să scoată candidatul nostru din cursa electorală. Nici să nu vă așteptați, domnilor.”, a menționat deputatul partidului ”ȘOR”, Denis Ulanov.



Am solicitat o reacție la acuzațiile făcute de partidul ”ȘOR” de la Banca Națională a Moldovei,Comisia Electorală Centrală, dar și banca în care formațiunea își deservea conturile, dar deocamdată nu am primit niciun răspuns.