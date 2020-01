Partidul Şor PROMITE: Toate satele din raionul Orhei vor avea iluminare stradală, până la sfârşitul anului

Până la sfârşitul acestui an, toate satele din raionul Orhei vor avea iluminare stradală. Promisiunea vine din partea deputaţilor partidului Şor, care spun că proiectul nu va ţine cont de culoarea politică a primăriilor locale. Totodată, se vor bucura de aceleaşi privilegii şi localităţile din alte raioane, în care administraţiile locale au în frunte un primar de la "Şor".



Vineri a fost dat starul lucrărilor de iluminare stradală în comuna Işcălău, raionul Făleşti. Primăria de aici gestionează trei sate: Burghelea, Doltu şi Işcălău, în care locuiesc peste 2400 de oameni.

Localnicii spun că nu au văzut lumina pe străzi de mai bine de 30 de ani: "Până acum au fost la noi 4 primari sau cinci şi nu a fost aşa. Iată eu vin de la biserică, locuiesc în marginea satului şi de câteva ori mergeam cu o femeie, ea avea lanternă, eu nu am, apoi e glod pe stradă, ne împiedicăm.



Timp de o lună, în cele trei sate din raionul Făleşti vor fi montate peste 30 de kilometri de rețea electrică, vor fi instalate aproximativ 1000 de LED-uri moderne, vor fi modernizate 10 transformatoare și va fi instalat un nou sistem automatizat.



"De zece ani trăiesc aici, dar nu am avut lumină pe străzi. Copiii cresc, se plimbă, se joacă, iar noaptea e întuneric. Îmi fac griji când ies din case", a spus o localnică.



"Lumea e tare fericită, mulţumită, tare bucuroasă. Majoritatea spun că nu le vine a crede că o să fie lumină macar în centrul satului. Că vreo 20 de ani precis nu era lumină. Vine o salvare, o ambulanţă, ieşi şi nu vezi ce ai în faţă. Omul o să simte că de acum este asigurat", a precizat o altă femeie.



Reprezentanţii Partidului Şor spun că sursa inspiraţiei este oraşul Orhei, unde fostul primar, Ilan Şor a insistat pe iluminarea întregii urbe.



"Astăzi dăm start proiectului cu care am început la Orhei. Este proiectul iluminatului stradal. Iluminatul stradal este o problemă pentru toate satele din Republica Moldova. În această comună vor fi montate mai mult de 30 km de linie de electricitate şi 1000 de becuri Led. Oamenii vor să meargă noaptea pe străzi iluminate este şi mult mai sigur", a declarat Reghina Apostolova, deputat Partidul Şor.

"Sper că acest proiect nu este ultimul, este un prim pas pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor la sate. Toate străzile vor fi iluminate. Pe fiecare stâlp vor fi instalate beculeţe", a subliniat Galina Munteanu, primar comuna Işcălău, raionul Făleşti.



Partidul ȘOR a obținut mandate de primar în 43 de localități din ţară. În raionul Orhei sunt 37 de comune şi tot atâtea sate.