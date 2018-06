Partidul "ȘOR" continuă să implementeze proiecte de modernizare comunei Jora de Mijloc

Embed:

Partidul "ȘOR" continuă să implementeze proiecte de modernizare comunei Jora de Mijloc. După ce săptămâna trecută, oamenii din satul Lopatna s-au bucurat că au iluminat stradal, acum a început și reparația drumurilor. Prima stradă care va fi reabilitată duce spre grădinița din localitate. Noul primar vrea mai multă comoditate pentru părinții și copiii care se înglodau, la propriu, când ajungeau cu cei mici la grădiniţă.



Primarul comunei, Marina Tauber, i-a asigurat pe locuitorii satului Lopatna că lucrările vor fi îndeplinite la cel mai înalt nivel.



”Proiectul acesta de modernizare și reconstrucție a drumurilor face parte din angajamentul meu public pe care l-am semnat în timpul campaniei electorale. Pot să vă spun că am început anume din satul Lopatna pentru că totdeauna satul dat a fost uitat de fosta administrație a comunei”, a spus primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber.



Localnicii spun că sunt foarte bucuroși de ceea ce se întâmplă în sat odata cu schimbarea administrației locale.



”Este un lucru foarte important că veneau copiii la grădiniță Când ploua venau mai murdari, mai așa, dar acum ca la oraș.”



”25 de ani de când așteptăm așa momente ca să ne lumineze puțin viața, s-o facă mai frumoasă, mai bună.”



”Asta e o mare bucurie pentru noi că se repară drumul. Măcar nepoții noștri o să meargă fără glod.”



Drumul care are o lungime de 2 kilometri nu a fost asfaltat niciodată. Lucrările de reconstrucție se vor încheia în data de 20 iulie.