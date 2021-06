Partidul "Puterea Oamenilor" a depus actele la CEC. Cine sunt primii 10 candidați pe listă

Partidul "Puterea Oamenilor" a depus astăzi documentele la CEC pentru a fi înregistrat în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.

"Noi, Partidul Politic Puterea Oamenilor astăzi am depus actele pentru a fi înregistrați în cursa electorală. Noi ne mândrim că suntem un start up politic și am reușit într-un timp scurt să construim o platformă a oamenilor pentru oameni. Și vom continua să construim. Vreau din start să fie clar – noi nu venim să dezbinăm și noi nu ne vom construi imaginea, aruncând noroi. Noi vrem să dezvoltăm o societate educată și informată. O societate care se respectă colectiv, dar și individual. Iar asta nu e posibil atunci când în jur sunt doar speculații, acuze și divizare. Noi suntem ferm convinși că 30 de ani sărăcia s-a cuibărit adânc în caracterul nostru și asta ne dictează multe din decizii. Educația a rămas la sapă de lemn și celor care ne-au condus le convine asta.

Pandemia ne-a arătat încă o dată că cei mai vulnerabili sunt copiii, iar sistemul de educație i-a lăsat pe mulți din ei în urmă. Calitatea cunoștințelor a scăzut pentru toți, dar cel mai mult au de suferit copiii din familiile vulnerabile. Noi vom lupta ca toți copiii să fie auziți, TOȚI, pentru că toți trebuie să aibă oportunități. Sistemul de educație se ține pe entuziaști. Educători, învățători, părinți. Entuziaști. Iar statul stă într-o parte ca un observator. Lucrurile trebuie schimbate astfel încât accentul să fie pus pe nevoile copiilor. Politici pentru copii. Și nu invers. Banii trebuie să urmeze copilul”, a declarat liderul Partidului "Puterea Oamenilor", Ruslan Codreanu.

În total, pe lista Partidului "Puterea Oamenilor" sunt înscrişi 57 de candidaţi.

Primele 10 persoane din lista echipei sunt: Ruslan Codreanu, Mihai Stratulat, Irina Revin, Ala Bulgaru, Radu Podolean, Inga Catlabuga, Marin Zavalidrov, Ruslan Vasilică, Cristina Temizkay, Petru Socola.

Amintim că formațiunile politice și candidații independenți pot depune actele la autoritatea electorală până la data de 11 iunie.