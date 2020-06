Partidul preşedintelui sârb a obţinut o victorie covârşitoare în scrutinul de duminică

Partidul Sârb al Progresului (SNS, conservator) al preşedintelui sârb Aleksandar Vucic şi-a extins controlul asupra puterii prin rezultatul obţinut la scrutinul parlamentar de duminică, comentează AFP, citată de Agerpres.

"Sunt recunoscător oamenilor pentru acest sprijin istoric", a declarat preşedintele sârb, anunţând că SNS, aflat la putere timp de opt ani, a câştigat peste 63% din voturi. "Am câştigat peste tot, am câştigat acolo unde nu am câştigat niciodată", a spus el.



Conform estimărilor Institutului Ipsos, partenerul SNS din coaliţia de guvernământ, Partidul Socialist al Serbiei (SPS), a câştigat 10% din voturi.



Aceste prime alegeri parlamentare desfăşurate în Europa după instaurarea de măsuri restrictive ca urmare a pandemiei COVID-19 au beneficiat de prezenţa din umbră a preşedintelui, numele lui Aleksandar Vucic fiind înscris pe buletinele de vot în calitate de lider al SNS.