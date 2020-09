Partidul Politic ”Șor” și-a prezentat raportul de activitate în fața cetățenilor, precum și proiectele pe care urmează să le realizeze în mai multe localități ale țării. În cadrul unei conferințe de presă, organizate în orașul Orhei, mai mulți deputați ai formațiunii au prezentat, rând pe rând, rezultatele obținute în domeniile pe care le coordonează, menționând că în multe localități au reușit să-și onoreze promisiunile. Partidul ”Şor” a mai anunțat că sistează derularea proiectelor sociale pe durata campaniei electorale, dar dă asigurări că implementarea lor va fi reluată imediat după scrutinul prezidențial din 1 noiembrie.

Potrivit deputatului partidului ”Șor” Reghina Apostolova, echipa lui Ilan Șor a reușit în cinci ani să asfalteze peste 60 de kilometri de drum, în special în orașele Orhei și Taraclia. Oficialul a mai menționat că în această vară au fost finalizate lucrările de reparație a arterelor principale din municipiul Orhei.



REGHINA APOSTOLOVA, deputatul partidului ”ȘOR”:”Nu au fost restabilite doar drumurile, dar și trotuarele. Aici au fost schimbate bordurile și a fost aplicat marcaj nou. În Orhei pentru prima dată a fost implementată o tehnologie modernă, care asigură durabilitatea lucrărilor făcute.”



Deputatul Vladimir Vitiuc a făcut bilanțul activității formațiunii în ceea ce privește proiectul iluminatului stradal. Astfel, potrivit lui, echipa lui Ilan Șor a reușit să instaleze deja peste 16 mii de becuri LED și în jur de 550 de kilometri de fire electrice în 31 de localități. Vitiuc a menționat că doar în orașul Taraclia au fost instalate peste 2 500 de de becuri LED și 65 de kilometri de cablu.



VADIM FOTESCU, deputatul partidului ”ȘOR”:”Au fost iluminate deja în jur de 30 de localități. Ne mândrim că am finalizat proiectul de iluminare a orașului Taraclia. Această problemă exista de mult timp. Noi am transformat orașul în cel mai iluminat punct din țară.”



Iar deputatul Vadim Fotescu a trecut în revistă activitatea magazinelor sociale, proiect lansat acum cinci ani de către Ilan Șor. Potrivit lui, echipa își propune să mai deschidă în jur de 70 de astfel de magazine.



VADIM FOTESCU, deputatul partidului ”ȘOR”:”Mai mult de 400 de mii de oameni cumpără produse la preț redus, astfel economisesc din pensiile și salariile mici, iar banii economisiți îi pot folosi pentru procurarea altor lucruri importante.”



Într-o intervenție live, liderul formațiunii, Ilan Șor, a menționat că echipa sa a reușit să realizeze promisiunile făcute în fața cetățenilor din mai multe localități și a dat asigurări că după campania electorală va fi continuată implementarea tuturor proiectelor planificate de formațiunea pe care o conduce.



ILAN ȘOR, președintele partidului ”ȘOR”:”În următorul an avem preconizată reabilitarea drumurilor. În al treilea an vom începe în mai multe sate proiectele sociale cum ar fi renovarea grădinițelor și școlilor. În cel de-al patrulea an vom da în exploatare case de cultură, scuaruri de cultură, care există aproape în fiecare sat.”



În cadrul conferinței, deputatul Denis Ulanov a vorbit despre proiectele de legi elaborate de fracțiune în Parlament. Este vorba despre revenirea la vârsta de pensionare de până la reforma din 2017, dar și majorarea indemnizațiilor unice la nașterea primului copil.