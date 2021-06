Partidul fostului premier Ion Chicu s-a lansat oficial în campania electorală (FOTO)

Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Evenimentul a avut loc marţi la sediul formaţiunii. În cadrul acestuia, liderul formațiunii, Ion Chicu, alături de colegii săi, şi-a prezentat priorităţile.Înainte de lansare, fostul premiers-a lăudat minute în şir cu reuşitele înregistrate de Guvernul pe care l-a condus."Am ştiut cum să scădem impozite şi taxe. Am ştiut cum să majorăm salariile şi pensiile. Am ştiut să finanţăm drumuri şi apeducte. Am ţinut piept pandemiei şi secetei, dar nu am avut reţineri la salarii şi pensii."A urmat o listă de promisiuni electorale."Noi vom extine programul Prima Casă, şi îl vom replica şi la "primul automobil.""Ne propunem să reducem insuficienţa personalului medical prin motivarea financiară adecvată prin crearea condiţiilor corespunzătoare de muncă.""Noi planificăm, în decurs de 5 ani, fiecare localitate să fie asigurată cu câte un drum de acces asfaltat, calitativ şi sigur. Planificăm reluarea programului Drumuri Bune."