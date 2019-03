Partidul Democrat din Moldova a anunțat principiile de colaborare politică pentru viitoarea majoritate parlamentară

Partidul Democrat din Moldova a anunțat care sunt principiile de colaborare politică pe care le pune la baza negocierilor cu partidele parlamentare, pentru formarea viitoarei coaliții de guvernare.

Vicepreședintele PDM Vlad Cebotari a declarat astăzi, în cadrul unui briefing de presă, că Partidul Democrat a adresat scrisori către PPDA și PAS, prin care îi invită la negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, astfel încât să fie asigurată o guvernare eficientă a Republicii Moldova, în conformitate cu așteptările oamenilor.

“Vrem ca oamenii să aibă claritate în cel mai scurt timp posibil privind viitorul proiectelor bune pe care le-a inițiat PDM. Noi am făcut primii pași. Chiar în ziua alegerilor, PDM a făcut apel către toate partidele să venim la masa de negocieri. Am declarat că vom discuta fără resentimente. Am înaintat către PPDA și PAS câte o scrisoare, prin care i-am invitat la negocieri. Astăzi, repetăm invitația noastră, astfel încât până la validarea alegerilor să începem a cugeta la viitoarea colaborare politică, ca să putem purcede rapid la lucru”, a spus vicepreședintele PDM.

Vlad Cebotari a reiterat că PDM este decis să continue toate proiectele naționale care aduc beneficii directe cetățenilor: “Drumuri bune”, “Apă Bună”, “Prima Casă”, acordarea de alocații pentru copii, majorarea constantă a pensiilor și salariilor.

Totodată, Cebotari a subliniat că pentru a fi continuate aceste proiecte este nevoie de o guvernare responsabilă, iar eventualitatea alegerilor anticipate trebuie exclusă. “Nu ne dorim alegeri anticipate, deoarece aceasta ar însemna întoarcerea în haos, o frână pentru dezvoltarea economiei, o frână a proiectelor pe care le-am pornit, o frână pentru investiții”, a afirmat Vlad Cebotari.

În continuare, vicepreședintele PDM a dat citire principiilor de colaborare politică care vor sta la baza negocierilor pentru formarea majorității parlamentare:

a) Punerea pe primul plan a intereselor cetățenilor moldoveni și a dorinței lor de a avea o viață mai bună aici, acasă, în Moldova;

b) Angajamentul sincer al forțelor politice și al deputaților viitoarei guvernări în favoarea stabilității politice, sociale și economice a Moldovei;

c) Angajamentul total pentru independența, unitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova;

d) Adoptarea orientării politice Pentru Moldova, care va prevala în fața oricărei alte orientări politice de partid sau personale;

e) Implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și realizarea tuturor reformelor după cele mai bune modele occidentale, în interesul și pentru construcția bunăstării Republicii Moldova;

f) Susținerea valorilor democratice, inclusiv și cu deosebire - libertatea de exprimare și libertatea presei, libertatea economică, egalitatea cetățenilor în fața legii, respectul pentru toate comunitățile etnice din țară;

g) Definirea unei set de priorități comune de acțiune pentru următorii patru ani, cu păstrarea identității politice și a valorilor fiecărui partid și deputat;

h) Luarea deciziilor strict pe bază de consens între partide;

i) Concentrarea acțiunii politice asupra subiectelor de larg interes și neabordarea subiectelor care dezbină societatea sau care nu întrunesc susținere populară majoritară;

j) Crearea unui model pentru o relație funcțională, îmbunătățită între diferitele componente ale puterii în stat, precum și între autoritățile publice centrale și cele locale;

Pornind de la aceste principii, PDM consideră că viitoarea guvernare trebuie să aibă în vedere următoarele PRIORITĂȚI:

1. Nivelul de trai, protecția socială și medicina. În acest sens, ne vom preocupa de majorarea veniturilor cetățenilor, a salariilor și pensiilor, pe baza continuării dezvoltării economice a Republicii Moldova. Vom oferi o susținere specială acordată familiei prin introducerea unei alocații lunare suplimentare pentru copii, precum și prin mărirea indemnizației unice la naștere. Vom dezvolta medicina prin asigurarea cu medici a tuturor localităților, prin creșterea accesului cetățenilor la medicamente compensate și gratuite, prin îmbunătățirea infrastructurii spitalicești și a medicinei de urgență. Vom adresa problema migrației și încuraja revenirea în țară a cetățenilor noștri.

2. Economia de piață liberă și modernă, cu responsabilitate socială. Vom crea noi locuri de muncă pe baza investițiilor interne și externe, a oferirii de noi facilități pentru business și a reducerii în continuare a birocrației. Vom sprijini agricultura prin mărirea fondului de subvenționare, precum și prin sporirea accesului la piețele externe. Vom susține modernizarea, tehnologizarea și digitalizarea economiei naționale, dar și a proceselor de interacțiune dintre cetățean și autoritățile publice.

3. Justiția și combaterea corupției. Vom manifesta toleranță zero față de corupție, vom asigura implementarea politicilor de integritate, creșterea calității actului de justiție, protecția drepturilor de proprietate și reducerea influențelor neîntemeiate ale autorităților publice în activitățile libere mediului de afaceri și în viața privată.

4. Societate modernă, cu infrastructură mai bună, educație de calitate, noi tehnologii și grijă față de mediu. Vom dezvolta infrastructura, în special infrastructura drumurilor și infrastructura de apă și canalizare, inclusiv prin continuarea Programelor Drumuri Bune pentru Moldova, Apă Bună. Vom soluționa problema deșeurilor. Vom asigura creșterea calității educației prin modernizarea infrastructurii educaționale, stimularea mai bună a profesorilor și îmbunătățirea curriculei. Vom susține tehnologiile informaționale moderne și vom promova politici prietenoase față de mediu.

5. Patriotismul și locul Moldovei în Europa și în lume. Vom consolida patriotismul în rândurile cetățenilor ca bază pentru creșterea încrederii oamenilor în statul Republica Moldova și pentru îmbunătățirea în continuare a relațiilor interetnice. Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană constituie preocuparea majoră care trebuie onorată, iar ritmul acțiunilor va fi sporit. Vom duce o politică externă multivectorială, dar dezvoltarea relațiilor cu vecinii noștri, în special cu România și Ucraina, va constitui o prioritate. Vom spori activitatea în relațiile noastre pentru promovarea intereselor Republicii Moldova, a cetățenilor și a mediului de afaceri moldovenesc, în raport cu Statele Unite ale Americii, Federația Rusă și alte state CSI și China, dar vom stabili și relații cu alte state ale economiilor emergente. Vom continua eforturile pentru reîntregirea pașnică a Republicii Moldova în condițiile păstrării statutului suveran și unitar al țării.