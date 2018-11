Partidul Democrat devine tot mai mare: 80 de persoane din Criuleni s-au alăturat echipei PDM

Aceştia spun că sunt mândri de realizările formaţiunii de guvernare și speră să contribuie la reformarea ţării."Acest partid merită să fie susținut și fiind susținătoare atâția ani am decis să mă alătur acestui partid și mă mândresc că au realizări foarte frumoase", a menţionat Olga Stănila, membră PDM "Am ales să fiu în Partidul Democrat, în această mare echipă, pentru că într-adevăr se fac lucruri frumoase, lucruri bune, lucruri pentru oameni", a spus Nadejda Guzun, membră PDM "Este un partid foarte puternic, onest, harnic și își îndeplinește toate promisiunile", a afirmat Liuba Ţâberne, membră PDM "Vrem ca Partidul Democrat sa fie acel partid, acea echipă unde să se regăsească și cel care vrea unirea cu România, și cel care vrea în UE, și cel ce vrea să trăiască bine cu Federația Rusă. Că-i moldovean, că-i român, că-i găgăuz, că e rus, că e ucrainean, toţi se pot găsi în echipa PDM . Și știți de ce? Deoarece Partidul Democrat, deoarece echipa PDM are realizări frumoase și știe să lucreze în echipă!", a declarat Andrian Candu."Mergem pe o cale dreaptă de dezvoltare a Republicii Moldova, asta înseamnă că suntem cei care nu numai vorbim, dar și facem", a precizat Valentina Rotaru, deputat PDM