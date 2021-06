Partidul Congresul Civic va contesta în judecată decizia CEC de a înregistra AUR în cursa electorală

Partidul Congresul Civic va contesta în judecată decizia CEC de a înregistra Alianța pentru Unirea Românilor în cursa pentru alegerile parlamentare, pentru că o consideră ilegală. Mark Tkaciuk a declarat că de fapt ar fi vorba despre un bloc electoral ascuns și nu despre o formaţiune politică. Potrivit lui, în componența Alianței pentru Unirea Românilor ar intra alte două formaţiuni - Partidul Liberal și Uniunea Salvați Basarabia. De aceea, ar fi vorba despre un bloc electoral."În registrul Partidelor Politice și Valeriu Munteanu și Dorin Chirtoacă continuă să fie menționați ca lideri de partid, ceea ce rezultă că în AUR, CEC are nu un partid, dar un bloc care trebuie să treacă bariera nu de cinci, dar de șapte procente", a declarat Tkaciuk.Valeriu Munteanu, Dorin Chirtoacă şi Vlad Bileţchi spun că acuzaţiile lui Mark Tkaciuck sunt nefondate."Nu este nici un fel de bloc. Eu personal am demisionat din funcția de președinte, am aderat la AUR. Exact același lucru, sub altă formă l-a făcut și domnul Chirtoacă și ceilalți colegi este total în corespundere cu legea", a declarat Valeriu Munteanu."Noi am făcut toate demersurile legale și în fața CEC și în fața ASP prin care am exclus această situație. Legea permite, statutul partidului permite să faci asemenea pași", a spus Dorin Chirtoacă."Dacă nu le place de noi, foarte bine. Asta și trebuie să se întâmple. Noi suntem aici ca să nu le permitem lor să revină la putere", a declarat Vlad Bileţchi.La şedinţa CEC de săptămâna trecută, când a fost examinată cererea privind înregistrarea Alianţei pentru Unirea Românilor, membrii instituţiei au fost informaţi că toţi cei care candidează pe lista AUR au aderat la această formaţiune.