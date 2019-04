Partidul BREXIT a fost înfiinţat la Londra. Cine este în fruntea noii formaţiuni şi care este planul de acţiuni al acesteia

Amânarea repetată a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană a dus la crearea Partidului "Brexit".

Noua formaţiune este condusă de Nigel Farage, fostul lider al partidului eurosceptic UKIP, care a făcut o campanie pro-Brexit la referendumul din 2016. În discursul său, Farage a anunțat că formaţiunea sa va participa la alegerile europarlamentare din 23 mai.



"Am spus cu mulți ani în urmă că vreau să provoc un cutremur în politica britanică. Ei bine, eu acum lupt pentru a realiza o revoluție democratică în politica britanică, pentru că asta este ceea de ce avem nevoie", a spus Nigel Farage, liderul Partidului "Brexit"



Politicianul mai consideră că alegătorii britanici au fost "trădați" de premierul Theresa May şi că el nu va mai fi atât de conciliant.



"Am spus că dacă voi fi nevoie să mă întorc în politică, atunci data viitoare nu voi mai fi ”un băiat bun", a mai adăugat liderul noii formaţiuni politice.



Farage a mai declarat că Brexitul nu poate realizat din cauza actualului sistem politic din Marea Britanie, bazat pe două mari partide: Conservator şi Laburist, ai căror lideri sunt "incompetenţi", în opinia sa.

Uniunea Europeană a acceptat miercuri o nouă amânare a Brexitului până cel târziu în 31 octombrie. După stabilirea noului termen, Regatul Unit este obligat deja să participe la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc la sfârşitul lunii mai.