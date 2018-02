Partidele pro-europene ar trebui să creeze o alianță, pentru a menține cursul european al țării

"Alegerile care o să fie în 2018 vor fi un test clar de viabilitate pentru Republica Moldova și pentru brandul Uniunii Europene în societatea noastră și de asemenea, capacitatea forțelor europene de a ajunge la un numitor comun, de a ajunge la posibilitatea creări unei coaliții. "În opinia experţilor care au realizat raportul, calea europeană este cea mai bună soluție pentru Moldova."Sigur că Uniunea Europeană servește drept o instituție de care are nevoie societatea din Republica Moldova. Sigur că este nevoie pentru a evita derapajele care au fost după 2009, sigur că este important lucrul ăsta."Una dintre soluțiile propuse este ca Partidul Democrat din Moldova , care se află la guvernare, să inițieze discuții cu celelalte partide care se identifică drept pro-europene. Purtătorul de cuvânt al PDM susţine că formaţiunea sa este gata să facă acest pas."Suntem deschiși pentru oricare partid care se declară pro-european, partid care are aceleași valori, care are aceeași direcție pentru Republica Moldova, pentru bunăstarea Republicii Moldova, nu doar niște declarații populiste care vin în contradicție cu viziunea Partidului Democrat. "