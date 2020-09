PARTIDĂ TENSIONATĂ LA TERNOVCA: Dobrovolski a intrat în teren după penalty-ul acordat

Meci cu final electrizant în Divizia Națională de fotbal. Partida de la Ternovca dintre Dinamo-Auto Tiraspol și Petrocub Hâncești a avut un sfârșit de-a dreptul tensionat. Arbitrul Piotr Stoianov a dictat penalty pentru Petrocub în prelungiri la scorul de 1-1.Acesta fapt a provocat nemulțumiri pe banca tehnică a gazdelor, iar antrenorul lui Dinamo-Auto, Igor Dobrovolski a pătruns pe teren să ceară socoteală centralului. Acesta a fost calmat cu greu de arbitrul de rezervă.Sergiu Plătică a marcat din prima de la punctul cu var, doar că centralul partidei a cerut repetarea loviturii de la 11 metri. Din a doua încercare, Plătică a ratat, portarul advers Straistari, intervenind salvator."Ce să comentezi? Acțiunile arbitrilor? Dacă cineva le permite să fure puncte de la echipele care luptă pentru ceva, care au obiective mari, atunci asta e altă întrebare. Dacă a dictat penalty, deja ce să facem. Bravo portarului."Petrocub deschisese scorul în minutul 2 prin Iaser Țurcan, iar Vadim Paireli a egalat în minutul 70."Cred că noi am fost mai aproape de victorie. Nu vorbesc despre penalty-ul ratat, înainte de asta am mai avut ocazii. Noi am comis o greșeală, iar Dinamo-Auto a profitat de această ocazie. Mergem înainte. Se vede că nu trecem prin cea mai bună perioadă. Arbitrajul a fost foarte bun și obiectivitate la maxim."Într-o altă partidă din etapa a 11-a Diviziei Naționale, Milsami Orhei a învins-o pe nou-promovata Dacia-Buiucani cu scorul de 2-0. Ion Dragan și Sergiu Nazar au marcat golurile echipei-gazdă.Grație acestei victorii, Milsami Orhei a urcat pe locul 2 în clasament. Lider este Sheriff Tiraspol.