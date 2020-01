Partidă fantastică la Australian Open! Tenismanul Roger Federer s-a calificat în semifinalele competiţiei de la Melbourne

Partidă fantastică la Australian Open! Tenismanul elveţian Roger Federer a salvat 7 mingi de meci în confruntarea cu americanul Tennys Sandgren şi s-a calificat în semifinalele competiţiei de la Melbourne. Federer a salvat trei mingi de meci la scorul de 4-5 în setul 4 și alte patru în tiebreak-ul aceluiași act.

La capătul disputei ce a durat aproape trei ore şi jumătate, Federer s-a impus cu 6-3, 2-6, 2-6, 6-7, 6-3.

"Cred că am avut un mare noroc. Am început să mă simt bine în momentul în care am reuşit să egalez, nu am mai avut presiune. Am servit destul de bine pe tot parcursul jocului, mai ales pe sfârşit. Nu am meritat asta, însă acum stau aici şi sunt foarte, foarte fericit", a afirmat tenismanul, Roger Federer.

Al treilea favorit a competiţiei de la Antipozi îl va întâlni în penultimul act pe sârbul Novak Djokovic. Campionul de anul trecut l-a învins fără mari probleme pe canadianul Milos Raonic, scor 6-4, 6-3, 7-6.

Va fi meciul cu numărul 50 între cei doi mari jucători. Djokovici conduce cu 26-23 în întâlnirile directe, 10-6 la partidele din cadrul grand slam-urilor.

La interviul de pe teren, Nole a început să plângă după ce a fost întrebat despre relația sa cu legendarul baschetbalist american Kobe Bryant. Fostul jucător al echipei Los Angeles Galaxy a încetat din viaţă într-un accident de elicopter.

"A fost mentorul meu, prietenul meu... Nu pot să cred ce s-a întâmplat cu el și cu fiica lui...", a spus tenismanul, Novak Djokovic.