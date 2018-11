PARTIDĂ DE LUX ÎN LIGĂ. AS Roma și Real Madrid împart primul loc în clasament

Embed:

Meci de cinci stele în Liga Campionilor. În această seară AS Roma va întâlni pe "Stadio Olimpico" formaţia Real Madrid în penultima etapă a grupei G. Ambele cluburi vin după înfrângeri suferite în întrecerea internă.



Romanii au fost învinşi cu 0-1 de Udinese, iar "galacticii" au suferit o înfrângere umilitoare, scor 0-3, cu Eibar.



"Ca să obţii trei puncte în partida cu Real, trebuie să faci un meci mare din toate punctele de vedere. Nu am nici o explicație referitor la ceea ce se întâmplă la adversari, dar nici nu vreau să caut lămuriri, deoarece trebuie să mă gândesc la echipa mea şi nu la problemele Realului", a declarat Eusebio di Francesco, antrenor AS Roma.



Vom juca acasă și trebuie să demonstrăm din primul minut că ei sunt oaspeți aici. Trebuie să încercăm să câştigăm partida.



"Gruparea italiană se confruntă cu probleme de lot înaintea meciului cu câștigătoarea ultimelor trei ediții ale Ligii Campionilor. AS Roma nu va putea conta pe serviciile fotbaliştilor : Javier Pastore, Daniele De Rossi şi Lorenzo Pellegrini, toţi accidentaţi.

Totodată, evoluţia fundaşului Kostas Manolas este sub semnul întrebării", a spus Aleksandar Kolarov, fundaş AS Roma.



Cele două cluburi împart primele două locuri în grupa G după primele 4 runde, cu câte 9 puncte, însă nu sunt încă sigure de prezenţa în optimi.



Meciul din capitala Italiei va fi transmis în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 22:00.