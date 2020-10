Partidă cu scântei. Tenismanul rus Karen Haceanov a făcut o criză de nervi

Partidă cu scântei în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Antwerp. Tenismanul rus Karen Haceanov a făcut o criză de nervi în partida cu britanicul Daniel Evan. Primul episod, care l-a scos din sărite, a avut loc în primul set, când arbitrul de scaun a intervenit greșit în timpul unui schimb."- Unde ați văzut out? De ce interveniți, dacă sunt arbitrii de linie? Nu înțeleg.- Am văzut out.- Ați văzut out?- Da, am văzut de aici.- Serios?- Da. De acea am intervenit și am oprit schimbul.- Vom urmări împreună această fază după meci. Bine?- Bine."Un alt moment tensionat s-a produs după încheierea actului secund, câștigat la tie break de Evans.Fiind nemulțumit din nou, Haceanov și-a pierdut cumpătul și a lovit cu racheta în fileu, iar apoi scaunul arbitrului.În cele din urmă, rusul a pierdut meciul, deși a fost la un pas de victorie. De-a lungul jocului, Haceanov a condus cu 6-3 și 4-2, însă Evans a revenit spectaculos și, după 7-6 în actul secund, s-a impus cu 6-4 în decisiv.