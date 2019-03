Participanţii unui documentar despre industria FILMELOR PENTRU ADULŢI au rămas şocaţi de scenele REALE (VIDEO)

Participanții la un documentar despre industria XXX au rămas șocați după ce au asistat la o scenă care i-a făcut să plângă în hohote.

Este vorba despre un documentar al BBC, care urmărește șase tineri ajunși în Spania, pentru a observa ce se desfășoară în spatele scenelor filmelor porno.

Tinerii au rămas șocați de lucrurile la care au asistat, o scenă anume marcându-i până la lacrimi.

"Când am luat parte, ca spectator, la scena lui Torbe, știam că are o reputație proastă pentru că nu se dă în lături de la nimic. Dar nimic! E adeptul scenelor extreme. A fost fix cum mi l-am imaginat. Abordarea sa este complet diferită de cea a producătorilor obișnuiți. Am simțit cum mi se face rău în momentul în care am văzut cum mai mulți bărbați se dezbracă, își pun măști și se strâng în jurul unei tinere de 19 ani, gata să atace.



Dar ce m-a dat cel mai rău peste cap a fost faptul că nici măcar nu erau plătiți pentru asta. O făceau de plăcere. Mai mult, erau ferm convinși că este ceva normal!", a spus Cameron Dale, unul dintre participanți.