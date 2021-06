Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei va oferi sume solide pentru olimpicii moldoveni

Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive își propune să devină un prieten fidel al mișcării olimpice din țara noastră. Declarația a fost făcută de către Plamen Milanov, directorul companiei, chiar de Ziua Mondială Olimpică, la prezentarea echipamentului în care sportivii moldoveni vor participa la Olimpiada de la Tokyo.



"Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive, va asigura 1 200 000 de lei pentru susținerea sportivilor moldoveni. Am făcut deja ce am promis. Dar nu e totul, desigur. Compania noastră va continua și pe viitor să susțină sportivii moldoveni", a declarat Plamen Milanov.



Directorul companiei care administrează singurul site autorizat de pariuri sportive din Moldova a mai amintit că pentru a-i motiva pe olimpici, au fost pregătite prime solide pentru medaliile cucerite la Tokyo.



”Ne rămâne doar să le dorim succes olimpicilor noștri și sper că la revenirea lor în țară vom putea să le înmânăm primele pe care le-am promis: 1 milion pentru aur, 500 de mii pentru argint, 250 de mii pentru bronz. Succes tuturor!", a spus directorul companiei Plamen Milanov.



De asemenea, compania va oferi câte 50 de mii de lei și celor care se vor clasa pe locurile 4-10.



"Asta este o noutate bună și un suport esențial pentru toți sportivii. Cei care vor fi pe podiumul olimpic și până la locul 10 sunt stabilite remunerări financiare pentru evoluție reușită. De aceea, sportivii cunosc și e clar că este un suport material esențial pentru toți", a mai spus Plamen Milanov.



În semn de recunoștință pentru aportul adus la dezvoltarea sportului național, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Moldova a oferit partenerilor un set de insigne olimpice și mascota echipei Republicii Moldova la Tokyo. Mascota este o jucărie nostimă, care poartă numele de Drăgușor, având, la fel ca și dragonul dacic, prototipul său, cap de lup și trup de șarpe.



În acest an, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei a oferit 1 200 000 de lei pentru pregătirea olimpicilor moldoveni pentru principalul eveniment sportiv al anului, Olimpiada de la Tokyo.