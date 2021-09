Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei a anunţat despre lansarea unui nou proiect

Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive anunţă despre lansarea unui nou proiect. Este vorba despre oferirea premiilor pentru sportivii care au câştigat medalii la campionatele mondiale şi cele europene. Directorul NGM Company, Plamen Milanov, a făcut un apel către federațiile sporturilor olimpice să semneze contracte cu entitatea pe care o conduce, pentru a beneficia de acest suport financiar, care va fi oferit şi pentru antrenorii medaliaților."Am început acest proiect cu Federaţia de lupte şi Federația de haltere. Noi am introdus un bonus pentru fiecare medalie pe care o aduc. 10 mii de lei vor fi oferiţi pentru medalia de aur. Aceeaşi suma va fi oferită şi antrenorilor. 7 mii de lei - pentru medalia de argint şi 5 mii - pentru cea de bronz.", a declarat Plamen Milanov, directorul NGM Company.Plamen Milanov a declarat că susţinerea sportivilor este una dintre priorităţile companiei."Susţinerea sportivilor este unul dintre elemente de bază ale responsabilităţii noastre sociale pe care ne-am asumat-o. Este un element de bază al politicii pe care o promovăm. Noi am început în acest an cu sportivii profesionişti, pentru că în acest an a avut loc Olimpiada. Site-ul "7777.md" şi-a început activitatea. "Toţi cei 20 de sportivi care au apărat cu demnitate culorile drapelului Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo au fost premiaţi de partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive. În total, au fost oferiţi 900 de mii de lei.Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive a semnat cu reprezentanții Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv un contract de finanţare, în valoare de 2,5 milioane de lei. Banii urmează a fie oferiţi pentru pregătirea sportivilor moldoveni care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Compania a oferit anterior burse olimpice în valoare totală de un milion 200 de mii de lei pentru 13 sportivi şi 15 antrenori.