PARTENERIAT PENTRU TRANSPLANT. România şi Moldova vor să facă schimb de organe

Foto: dohanews.co

O şansă în plus pentru pacienţii care au nevoie de transplant. România şi Moldova vor să încheie un acord, care să permită schimbul de organe, în cazul în care nu le pot folosi din cauza incompatibilităţii. Documentul ar urma să fie semnat până la sfârşitul acestui an.



Nicolae Oloi are 50 de ani și suferă de ciroză hepatică. De doi ani, el aşteaptă un donator de ficat, însă nu poate găsi, din cauză că are o grupă sanguină rară.



El crede că acordul cu România l-ar putea salva.



Şeful Agenției de transplant, Igor Codreanu, susţine că, în acest caz, șansele pacienţilor moldoveni vor crește cu 15-20 la sută.



În prezent, 60 de pacienți moldoveni au nevoie de transplant de ficat, iar 37 - de rinichi.