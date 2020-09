Parohul unei biserici din raionul Ungheni riscă să fie amendat pentru că a arborat drapelul României pe clopotniţa lăcaşului sfânt

Parohul bisericii "Acoperământul Maicii Domnului" din satul Romanovca, raionul Ungheni, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, riscă să fie amendat pentru că a arborat drapelul României pe clopotniţa lăcaşului sfânt, alături de cel al Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, Nicolae Tverdostup ar fi încălcat modul de utilizare a simbolurilor publice. Pe de altă parte, parohul bisericii spune că nu a comis nicio ilegalitate.



Nicolae Tverdostup susţine că a arborat drapelele pe clopotniţă în data de 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române. Peste două zile, oamenii legii i-au cerut să le scoată.



"Eu sunt împotrivă, pentru că slujesc în Patriarhia Română, am cetăţenie românească, sunt cetăţean şi al Republicii Moldova şi eu socot că nu am încălcat nimic", a spus parohul bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", Nicolae Tverdostup.



Parohul bisericii spune că drapele au fost arborate în semn de recunoştinţă, mai ales că această clopotniţă a fost construită cu sprijinul românilor.



"România este alături de noi. Mulţumesc tuturor românilor de pretutindeni, care ne susţin. Eu sunt categoric împotrivă ca să cobor drapelul României şi al Republicii Moldova. Eu socot că nu am nicio încălcare", a spus parohul bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", Nicolae Tverdostup.



Solicitată pentru o reacţie, ofiţerul de presă al IP Ungheni, Cristina Vicol, ne-a spus că oamenii legii au fost sesizaţi, printr-un apel telefonic, de o persoană, şi că nu ne poate oferi mai multe detalii, deoarece cazul este în curs de examinare. Dacă se va constata că Nicolae Tverdostup a încălcat legea, el riscă o amendă de până la 1200 de lei.



"Pe acest fapt, de către agentul constatator a fost pornită o procedură contravenţională, în temeiul articolului 322, alineatul întâi. Se întreprind măsuri de constatare", a spus ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Ungheni, Cristina Vicol.



Am încercat să obţinem o reacţie de la Mitropolia Basarabiei, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

Potrivit legislaţiei, "drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul țării, cu prilejul vizitelor cu caracter oficial, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite, numai împreună cu Drapelul de Stat al Republicii Moldova".