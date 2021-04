Parohul Ioan Ciuntu: ”- Da ce părinte chiar cu mască? - Dacă nu vreți cu mască, scrieți-vă numele în pomelnic”

Polițiștii de la Direcția Prevenire a INSP au efectuat duminica trecută mai multe vizite inopinate în lăcașurile de cult. Oamenii legii au verificat cum se respectă măsurile de prevenire a COVID-19, inclusiv purtarea măștilor, respectarea distanței sociale și alte reguli, impuse autorități.

Unii slujitori ai bisericii au menționat că ar fi bine ca în timpul slujbelor în lăcașuri să fie prezent cel puțin un reprezentant al forțelor de ordine.

”Nouă ne-ar fi mai ușor dacă ar fi un lucrător în uniformă aici la Catedrala Metropolitană. Noi am spus oamenilor să evite sărutatul icoanelor. Închinatul este suficient”, a declarat Secretarul Mitropoliei Moldovei, Protoireul mitropolitan, Vadim Cheibaș.

La rândul său, preotul paroh al bisericii Sfânta Teodora de la Sihla a spus că în lăcaș au fost retrase toate icoanele, în procesul de împărtășanie sunt utilizate pahare și linguri de unică folosință, ecologice, iar la mărturisire preotul poartă mască și stă la o distanță optimă de enoriaș. Dacă creștinii nu respectă regulile, se întrerupe procesul de împărtășanie.

Ioan Ciuntu a menționat că trebuie de discutat cu oamenii prin exemple, prin explicații, ca ei să conștientizeze pericolul infectării cu noul coronavirus.

”Am fost la o înmormântare la niște cunoștințe ale noastre și când am intrat la ei seara, într-un sat din raionul Orhei, stăteau în jurul mortului. Am intrat cu mască. - Da ce, părinte, chiar cu mască? Am făcut și eu niște ochi mai severi: - Să scot masca? Atunci fac spisca care e următorul pentru mâine, poimâine pentru înmormântare, să facem pomelnicul. (..) În zece minute au început a se duce la vale, de le săreau călcâiele”, a relatat Parohul Ioan Ciuntu.

La rândul său fratele Andrei de la Parohia Romano-Catolică „Providența Divină” a declarat că a renunțat la multe proceduri făcute înainte de pandemie.

”Sfânta Liturghie am făcut-o afară, cu distanța socială de 2 metri. Virusul este o problemă mondială, care poate fi oprită doar cu respectarea măsurilor de prevenire: purtarea măștilor, respectarea distanței sociale, vaccinarea”, a spus Fratele Andrei.

Reprezentanții unor confesiuni, în general au închis lăcașurile, plasând anunțuri la poartă că toate slujbele se fac online.

”Nu contează cultul pe care îl urmezi și în cine crezi, contează să respecți niște măsuri pentru prevenirea epidemiei. Virusul nu alege în funcție de în cine crezi tu. Virusul îi lovește pe toți. Am văzut că oamenii se conformează și conlucrează cu poliția. Capacitatea există doar dacă voința există”, a spus reprezentantul Direcției de Prevenire INSP, Daniel Mazepa.

Iar colegul său, Oleg Rusu a menționat că există o lipsă de comunicare dintre autoritățile responsabile de acest domeniu. ”Noi am văzut că poliția trebuie să meargă în colaborare cu biserica, și ceilalți care sunt responsabili, trebuie să meargă la dialog cu fețele bisericești, deoarece ei au văzut că este o problemă și ei înțeleg că doar respectând aceste reguli putem ieși din această situație”, a declarat Oleg Rusu.