Parlicov: Moldova a reuşit să facă faţă crizei energetice fără gazul rusesc. REACȚIA Moscovei

"Republica Moldova a reuşit, datorită partenerilor internaţionali, să facă faţă crizei gazelor, chiar dacă din decembrie anul trecut ţara noastră nu mai face achiziţii de la Gazprom, pentru teritoriul controlat de autoritățile constituționale". Declaraţia a fost făcută de ministrul Energiei, Victor Parlicov, într-un mesaj video la Forul Euro-Atlantic de Reziliență, organizat la București.

Parlicov a adăugat că toate volumele de gaze au fost cumpărate integral de pe piața europeană, la un preț mai mic decât cel prevăzut în contractul cu Gazprom.

"La nivel tehnic, am demonstrat deja după 2 ani că am reuşit să aducem atât gaze, energie electrică şi căldură în casele oamenilor, chiar dacă în toată această perioadă Federaţia Rusă lansa în continuu mesaje de sperietori în spaţiul informaţional din Moldova, că uite dacă nu ne înţelegem cu Gazprom, dacă nu ne înţelegem cu Federaţia Rusă, o să îngheţăm. Am demonstrat că nu am îngheţat şi am reuşit", a spus Parlicov.

Volumele de gaze, cumpărate de la Gazprom, sunt livrate doar în regiunea transnistreană. În schimb, dreapta Nistrului cumpără energie electrică mai ieftină de la Centrala din Cuciurgan.

Reacţia Moscovei la declaraţia ministrului energiei de la Chişinău nu s-a lăsat mult aşteptată. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a menţionat că dialogul între partea moldovenească şi Gazprom continuă, mai ales că Moldova ar avea datorii, situaţie care ar trebui clarificată, afirmă Peskov. Potrivit demnitarului rus, datoria ar fi de 709 milioane de dolari, pe când Chişinăul ar intenţiona să achite doar 8,6 milioane. Mai mult, Dmitri Pescov a subliniat că Gazpromul nu recunoaşte rezultatele auditului, efectuat la solicitarea Guvernului de la Chişinău. Recent, ministrul Victor Parlicov a declarat că, potrivit auditului, o mare parte din suma solicitată de concernul rus nu ar fi justificată prin acte oficiale.