Parlamentul vine cu precizări: Cele patru automobile noi vor fi procurate pentru delegaţiile oficiale (VIDEO)

Cele patru automobile noi, care vor fi procurate de Parlament, sunt pentru delegaţiile oficiale. Precizările au fost făcute de către secretarul general al Parlamentului Adrian Albu, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Când vine o delegaţie, trebuie să închiriem aceste maşini. Aceste patru automobile care vrem să le cumpărăm, vor fi pentru delegaţiile oficiale", a declarat Adrian Albu.

Potrivit lui, instituţia a reuşit să economisească, în acest an, peste 20 de milioane de lei, iar din aceste economii vor fi procurate patru automobile noi şi tehnică IT. La licitaţia anunţată pentru cele patru maşini pot participa mai multe companii.

"Acum sunt 57 de unităţi de transport, doar 40 sunt pentru deputaţi, secretariat... Doar 10 din acestea nu sunt complet uzate. Secretariatul a decis că este periculos să foloseşti maşini din anul 1997 şi sunt cheltuieli enorme pentru întreţinere", a declarat Albu.

Astfel, în perioada anilor 2013-2018, pentru întreţinerea a 18 automobile vechi, secretariatul Parlamentului a cheltuit aproape 2 milioane de lei, iar din aceşti bani puteau fi procurate maşini noi, a mai spus Albu.

Totodată, Adrian Albu a fost întrebat de către jurnalişti cum a reuşit secretariatul să facă astfel de economii: "Am redus cheltuieli ce ţin de domeniul IT, am economisit bani pe combustibil, aproape 900 de mii de lei. Am economisit pentru că înţelegem în ce stare deplorabilă este în acest moment bugetul şi Parlamentul încearcă să ajute cu restituirea acestor mijloace".

Pe de altă parte, în Nota informativă a Hotărârii de Parlament se spune că economiile sau făcut atorită activităţii reduse a Legislativului în primul semetru al anului, dar şi pentru că au fost reduse unele cheltuieli.