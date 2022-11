Parlamentul intenţionează să modifice din nou Codul Serviciilor Media Audiovizuale, lege care reglementează activitatea posturilor de radio şi televiziune. Comisia cultură, educație și mass-media a legislativului a aprobat raportul pentru aprobarea în a doua lectură a proiectul de lege fără a opera modificări esenţiale.

Asta chiar dacă mai mulţi reprezentanţi ai industriei audiovizualului moldovenesc au făcut mai multe propuneri şi solicitări în cadrul consultărilor publice.

Mai mult, Consiliului Audiovizualului a emis un aviz în care cere expres eliminarea unor prevederi dăunătoare pentru asigurarea concurenţei loiale între posturile tv şi radio. Este vorba despre oferirea dreptului pentru "Teleradio-Moldova" de a difuza şi publicitatea comercială, în condiţiile în care acest radiodifuzor public este finanţat direct din bugetul de stat.

"Nu sunt schimbări esenţiale în ceea ce se referă la prevederile principale ale proiectului. Sunt aspecte de precizare, sunt anumite elemente care concretizează, sprijinul financiar pentru cheltuieli de transport ale membrilor Consiliului Audiovizualului - aceasta prevedere noi am exclus-o.", a spus LILIANA NICOLAESCU-ONOFREI, preşedintele Comisiei cultură.



Deputaţii din Comisia de profil au trecut cu vederea principala obiecţie a membrilor Consiliului Audiovizualului, numiţi de Parlament în funcţie la sfârşitul anului trecut, privind accesul nelimitat pentru radiodifuzorii publici la piaţa de publicitatea comercială, cu excepţia teleshoping-ului.

"Considerăm că această modificare urmează să fie exclusă din următoarele considerente.Potrivit articolului 41 alineat 1 din Cod furnizorul public national de servicii media se constituie din subventii de la Bugetul de Stat."

"Potrivit articolului 42 alineatul doi din Cod, subvenţiile de la Bugetul de stat se stabilesc anual prin legea bugetului de stat şi reprezinta volumul subvenţiilor d ela bugetul de stat pentru anul precedent indexat cu indicele preturilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin. Prin Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022, pentru acest an Companiei "Teleradio-Moldova" i-a fost alocată suma de 137 de milioane 349 mii lei", se precizează în avizul CA.



Printre cei vehemenţi critici ai acestor prevederi se numără Eugeniu Rîbca, unul dintre autorii Codului pe care deputaţii intenţionează să-l modifice.



"Daca se adopta acest amendament trebuie sa vedem si anumite pericole. Printre efectele adoptarii acestui amendament care are ca scop acordarea furnzorului de servicii media publici dreptul de difuzare a publicitatatii as enumera. Instituirea conditiilor de concurenta neloiala dintre furnizoriii publici si privati pe piata Publicitatii. Proiectul nu instituie un mecanism al garantarii concurentei loiale pe acest segment.", a declarat EUGENIU RÎBCA, membru al Consiliului Audiovizualului.



Argumentele membrilor CA nu au fost luate în calcul de către deputaţii din Comisia de profil a Parlamentului.



"Am discutat despre asta cu reprezentanţii furnizorului public naţional, "Teleradio-Moldova", de asemenea şi reprezentanţii public local din Găgăuzia. Am avut vizite şi discuţii acolo. Ei, de asemenea, eu rugat foarte mult, pentru că în condiţiile precare de buget, ar fi pentru ei o posibilitate totuşi să diversifice finanţare a furnizorului public. Acest lucru este ceva ce se întâmplă şi în alte ţări. Deci, este un lucru firesc.", a explicat LILIANA NICOLAESCU-ONOFREI, preşedintele Comisiei cultură.



"Într-adevar sunt si furnizori privati intr-o situatie destul de grea, 51.08 cum a mentionat si domnul Ribca. Şi la moment, in orice caz, nu sunt sigur daca asta nu duce la distorsionarea foarte mare a pietii publicitare, care si asa este una foarte mica. Inteleg ca sunt argumente de partea furnizorului public in folosul acestei prevederi, dar iarasi una din prioritatile noastre este apararea concurentei loiale si conditii egale pentru toti.", a spus RUSLAN MIHALEVSCHI, membru al Consiliului Audiovizualului.



Proiectul de lege avizat de Comisia de profil mai prevede recunoaşterea spoturilor de autopromovare drept programe locale, precum majorarea cu două ore a perioadei de maximă audienţă în audiovizual. Asta chiar dacă reprezentanţii mai multor televiziuni din Moldova şi-au consolidat poziţia şi au cerut Consiliului Audiovizualului să adopte un regulament prin care să stabilească clar că, la calcularea conţinutului autohton şi achiziţonat, ora de emisie să conţină programe audiovizuale, autopromovare, publicitate socială, publicitate comercială şi electorală.

Potrivit lor, aceasta este cea mai bună soluţie pentru implementarea prevederilor ce ţin de transmiterea în prime-time a 75 la sută din conţinutul autohton. Însă aceste argumente nu sunt luate în calcul nici de CA şi nici de deputaţi.



"A şi fost poziţia CA dată în aviz, la acele modificări la Cod că vedem judicios ca autopromovarea să fie contabilizată ca program locale, deoarece este produsă de o echipă redacţională În ce priveşte comunicările comercială, intră deja pe o altă definiţie care în contradicţie cu definiţi de programe locale, prin urmare nu văd cum ar putea comunicările comerciale să le contabilizăm ca programe locale.", a conchis LILIANA VIŢU, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



Proiectul de lege ar urma să fie adoptat în lectură finală în cadrul şedinţei de joi a Parlamentului.