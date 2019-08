PARLAMENTUL, ÎN VACANŢĂ. Deputaţii au susţinut ultimele discursuri de la tribună

Deputatul PPDA Octavian Țîcu le-a cerut colegilor de alianță să nu uite de promisiunile făcute în campanie."Am o rugăminte la colegii socialiști să rămânem ancorați în promisiunile și lucrurile care ne-am înțeles asupra chestiunilor ce divizează societatea noastră și să ne focusăm atenția asupra priorităților care le avem", a spus OCTAVIAN ȚÎCU, deputat PPDA."Am dori mult ca guvernarea să respecte opoziția, iar opoziția să aibă pentru ce respecta guvernarea. Ne dorim mult ca Parlamentul să nu umble cu ghilotina, ca deputații să nu pronunțe sentințe penale prin intermediul presei, ci să respecte rolul justiției în stat", a spus MARINA TAUBER, deputat Partidul Șor."Libertatea de exprimare a fost și este unul din dezideratele Platformei DA și a Blocului ACUM. Este foarte bine că oamenii noștri vorbesc liber, fără frică", a spus ALEXANDRU SLUSARI, președintele fracțiunii PPDA."Unul din colegi spunea că, uite, noi, în sfârșit respirăm liber, vorbim liber. Eu, din câte ține minte, noi nu am avut probleme la capitolul acesta. Dl. Slusari, eu cred că gustul de politică dvs. l-ați căpătat în ograda Partidului Democrat. Eu vă vedeam acolo 2 – 3 ori pe săptămână, ședeați cu dl. Lupu și discutați, discutați și zic uite, avem un membru nou care pricepe în agricultură", a spus DUMITRU DIACOV, președintele fracțiunii PDM "Noi o să vă ajutăm și pe dvs. să faceți ordine în țară. Nu vă faceți nicio problemă, avem specialiști în toate domeniile. Partidul Democrat este din punct de vedere a potențialului intelectual nu mai slab decât voi luați împreună. Acum voi sunteți guvernarea, noi suntem opoziția. Care e problema? Să nu credeți că voi degrabă nu o să fiți în opoziție. Noi o să fim foarte atenți", a spus DUMITRU DIACOV, președintele fracțiunii PDM "Nu am discurs, probabil trebuie să mă pregătesc mai bine. Însă, Dmitri Gheorghievici, într-adevăr, vă ascultăm doar în partea ce ţine de patru ani că de mai multe ori am spus colegilor, în mai multe dezbateri, ascultaţi discursul domnului Diacov, domnule Ţîcu şi alţi colegi, ascultaţi-l atent, analizaţi-l. Iată asta poate să ne aştepte, dacă nu vom avea înţelepciune suficientă", a spus VLAD BATRÎNCEA, preşedintele fracţiunii PSRM."Pentru prima dată am obţinut în istoria Moldovei, noua majoritate parlamentară a obţinut recunoașterea puterilor mondiale atât în vest, cât şi în est. În acest sens, Republica Moldova, nu mă tem să spun acest lucru, poate servi pentru alte ţări drept exemplu de soluționare pașnică a crizei politice", a spus ZINAIDA GRECEANÎI, preşedintele Parlamentului.