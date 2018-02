Parlamentul, împânzit de vestitori ai primăverii. În premieră, deputaţii, alături de copii, au confecționat mărțișoare (FOTO)

Deputații au confecționat mărțișoare

Deputații au renunțat pentru o oră la activitățile de rutină şi şi-au pus imaginaţia în mişcare. Ei au confecționat mărțișoare, alături de copii, la un atelier organizat în premieră la Parlament.



Președintele Parlamentului, Andrian Candu a venit la atelier cu soția și fiica sa. Această muncă i s-a părut mai migăloasă decât elaborarea proiectelor de lege.



"Mi-a reușit, deja patru mărțișoare sunt făcute. Simple, dar până la urmă valoarea contează. Ceea ce e făcut de mână, probabil, e mai valoros decât ceea ce cumperi și asta e cel mai frumos. Luând în considerare experiența de astăzi s-ar putea poate să ne specializăm. Cine știe, poate punem o afacere, după asta, pe roate, nu?", a menţionat Andrian Candu.



De multă abilitate a dat dovadă familia deputatului Roman Boțan, care a venit cu soția și două fiice.



"Soția mea fiind pedagog are tangențe cu educația și respectiv am făcut acest proces și în familie de mai multe ori", a precizat Roman Boţan, deputat PL.



"Eu croșetez. Așa că toate modelele sunt croșetate, doar că diferă", a spus Natalia Boţan, soţia deputatului.



"Am făcut unul și mi-a plăcut foarte mult și acum doresc să mai fac încă unul", a explicat Vlada Boţan, fiica deputatului.



Iar deputatul PPEM Valeriu Ghilețchi a fost ajutat de soție și nepoțica sa: "Am reușit. Primul mărțișor l-am făcut deja. - Îți place Fabiana? - Da. - E frumos? - Da".



Ulterior însă, nepoțica și-a schimbat părerea: "A fost bine și mi-a plăcut cum se fac mărțișoarele și îmi plac cum se fac. - Dar bunelul se pricepe? ... "



Evenimentul a fost organizat în contextul în care Mărțișorul a fost declarat parte a patrimoniului cultural UNESCO, în 2017. La eveniment au participat ambasadorii României și Bulgariei, dar și reprezentanți ai Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei și ai Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" din București, care au prezentat colecții de mărțișoare.