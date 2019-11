Parlamentul i-a acordat vot de încredere Guvernului Chicu (FOTOREPORT)

(UPDATE 13:27) Parlamentul i-a acordat vot de încredere Guvernului Chicu. Pentru au votat 62 de deputaţi. Ion Chicu este noul premier.

(13:05) Adela Railean, PSRM: Socialiştii nu sunt adepţii unii politici de mahala, ci una în interesul oamenilor. Nu noi am decis să dăm foc la propria casă, din potrivă noi le-am oferit prghii, iar ei au numit în funcţii rude, au declanşat sesme în finanţele publice, au scos în stradă transportatorii. Nu am văzut proiecte pentru mediul de afaceri, diasporă, ce am vayut în schimb doar concursuri, ultimul gest al premierului a fost ultima picătură. Riscul de a arunca ţara în haos este unul foarte mare, oamneii nu aşteaptă, moldovenii cer reforme imediate şi justiţie. Cabinetul Chicu vine într-o perioadă foarte grea, el are obligaţia de a veni cu soluţii. Echipa PSRM va veghea cu stricteţe acest Cabinet de miniştri, dar va fi alături de el. PSRM alege să sprijine o echipă de profesionişti. Votul de încredere este oferit unei echipe să guverneze într-o perioadă plină de provocări.

(13:08) Igor Grosu: De mult nu am asistat la o învestire atât de palidă a unui Guvern. Din păcate trei instituţii din stat vor ajunge să aparţine unui singur om- Igor Dodon, dar nu va dura mult şi noi vom avea grijă ca acest lucru să nu se întâmple. Vom avea un Guvern izolat. Eu mă adresez cetăţenilor, noi vom fi alături de voi. PAS nu va participa la acest vot şi vă lăsăm să participaţi la acest love story după care poate o să revenim.

(UPDATE 12:58) Pavel Filip: PDM s-a pomenit în situaţia de a alege între două rele: sau alegeri anticipate sau Guvern. Ţara are nevoie de guvernare. Blocul ACUM a refuzat orice dialog cu PDM. Acest pedestal de orgoliu de pe care nu vor să coboare s-ar putea transforma în piatră de funerarii. Guvernul propus are profesionişti şi un palmares de succese în spate. Am avut o discuţie cu domnul Chicu şi am fost asiguraţi că noul Guvern va continua parcursul european. Vom urmări resoecatrea prevederilor cu Ucraina, România şi mă bucur că în cadrul discuţiilor că proiectel sociale ale PDM vor fi reluate, pensionarii vor primi alocaţii de 600 de lei, mămicile vor primi cutiile, proiectul prima Casă va reveni la capacitate maximă. După ce blocul ACUM a capitual atât de rapid, vom vota acest Guvern , e riscant, dar necesar. Vom vota Guvernul și timpul va arăta dacă am făcut alegerea corectă.

(UPDATE 12:52) Slusari: Mesajul meu este unul politic adresat către cetăţeni şi PSRM. Eu am o întrebare: pe 8 iunie, sala asta, unde a fost Ion Chicu în acea zi? Vă spun eu, la Ministerul Finanţelor. Cred că domnul Chicu a dormit liniştit în acea noapte. Graba fără ca măcar doamna premier nu şi-a dat mandatul, oare de ce, a cui este acest Guvern? Vă spun el aparţine a câţiva oameni. Este Guvernul lui Dodon. PSRM este o jucărică pentru Igor Dodon, toate aceste lucruri se vor termina trist. Platforma DA niciodată nu va susţine acest Guvern tehnocrat dodonist.

(UPDATE 12:50) Ulanov, Partidul Şor: Noi ne vom abţine de la votarea pentru acest Guvern. Cea mai bună soluție la această etapă este declanșarea alegerilor anticipate.

(12:40) Vasile Bolea: Comisia Juridică, Numiri şi Imunităţi a examinat programul de activitate a Guvernului şi întreaga listă. Proiectul a fost supus Parlamentului cu respectarea termenului de 15 zile.

S-a încheiat runda de întrebări-răspunsuri

Ion Chicu: Îl etichetați ca românofob, ceea ce nu corespunde cu adevărul. Dumnealui se conduce de principii pragmatice în relațiile externe și vrea să aibă relații de succes în primul rând cu vecnii. Guvernul propus este tehnocrat și apolitic. Nu ne vom lăsa atrași în istorii, procese și interpretări care dezbină societatea. Nicio acțiune menționată de dumneavoastră nu va fi pe agenda acestui Guvern. Trebuie să muncim și să soluționăm problemele prevăzute în programul de guvernare.

Carp către Chicu: Veți admite acțiunile românofboe ale președintelui Igor Dodon?

(12:37) Ion Chicu: Putem dezvolta economia numai dacă asigurăm o concurenţă loială, eliminăm monopolurile. Salut intenţiile şi acţiuni ale Guvernului precedent. Vom asigura o competiţie onestă în economie, ne vom axa pe sectorul întreprinderilor cu capital de stat.

(12:35) Lilian Carp către Chicu: Demopolizarea economiei, ce veţi face diferit ca să demopolizaţi ramurile economice?

(12:31) Chicu: Vom avea o promovare responsabilă pentru dezvolatrea sectorului agrar. Politica fiscală promovată de Guvernul actual va avea ca scop promovarea politicii economice. Nu vom veni imediat cu modificări, majorări de cote, e ceva distructiv, dar orice acţiune va fi discutată cu oamenii de afaceri.

(12:30) Oleinec Alexandru: Privind sectorul agrar motivarea cotelor cu scopul dezvoltării sectorului zootehnic. Rămâne TVA-ul precedent de 8 la sută?

(12:28) Chicu: Nu sunt maestru în a interpreta unele declaraţii, dacă o să citiţi postarea mea o să recunoaşteţi că cum interpretaţi dvs nu corespunde realităţii. Nu UE este implicată în problemel parcurse de noi în ultima perioadă, ultimii 10 ani, nu demnitarii de acolo, ci atitudinea neonestă a Guvernelor de atunci a relaţiilor cu partenerii noştri de dezvolatre. Ue este partenerul nostru de dezvolatre atât pe segmenul economic cât şi politic şi vom intensifica relaţiile.

(12:27) Plângău Dinu către Chicu: De ce credeţi că UE a furat miliardul nu şi unii deputaţi care o să vă susţină?

(12:18) Chicu: Guvernul va promova o politică externă echilibrată, e abordarea cea mai corectă. Vom respecta angajamente pe care ţara le are cu UE, Comunitatea Statelor independente şi alte ţări. Vom colabora cu toate ţările pentru cheia succesului nostru. Cât priveşte relaţia cu partenerii de dezvoltare tot timpul trebuie să construim o colaborare pe principii sănătoase şi pragmatice, în interesul cetăţenilor ţării.

(12:17) Candu către Chicu: Relaţiile cu partenerii externi. Veţi păstra dimensiunea reintegrării europene. Mai puţin vaţi axat pe partea cu partenerii de dezvolatre. Să vă referiţi la relaţia cu partenerii de dezvolatre când vorbim de FMI, pe relaţiile internaţionale, parteneriate strategice?

(12:14) Chicu: Din varii motive inexplicabile au fost daţi afară mai mulţi oameni, de aceea şi avem efectele pe care le avem. Este necesar în mod de urgenţă să readucem omanei comptenţi ca să reuşim să relansam funcţionalittaea acestui sistem. Sunt în echipă oameni profesionişti, sunt sigur că vor fi în stare să angajeze persoane demne , profesioniste şi care vor fi gata rapid să soluţioneze problemele. Cred că o să reuşim

(12:13) Candu către Chicu: Aţi menţionat că situaţia în ţară e dificilă. În acest câteva luni au fost demişi mai mulţi oameni profesionişti, cum veţi proceda?

(UPDATE 12:11) Chicu îi răspunde lui Odnostalco privind transparenţa: Noi ne conducem de abordarea şi ideea că nu putem schimba lucrurile în această ţară până nu oferim oamenilor un trai decent. Avem un număr de proiecte care urmeaza a fi aprobate. Guvernul va susţine proiectele oportune şi eficiente.

Odnostalco: În ultimul timp, în domeniul social se înregistrează complicatii. Lipsa de transparenţă, la asta atrag atentia si multe organizatii. Se resping proiectele sociale, pentru ca nu-s specialisti, si pentru ca nu-s cunostinte.

(12:08) Urmează runda de întrebări răspunsuri.

(UPDATE) Ion Chicu (premier desemnat): Stimaţi deputaţi, din lipsă de timp nu voi veni cu mai multe detalii. Abordarea noastră a fost constructivă. Am abordat problemele stringente. În acest condiţii, mă adresez către dvs cu rugămintea de a susţine programul şi lista cabinetului de miniştri.

(12:04) Ion Chicu (premier desemnat): Ne propunem să transformăm ţara în şantier, pentru a construi drumurile. Avem idei pentru a atrage în domeniu 300 mln euro pentru anul viitor, pentru a drumuri naţionale.

(12:03) Ion Chicu (premier desemnat): Vom relua proiectele, care au fost în desfăşurare până în mai 2019, dar au fost oprite din motive neclare.

(12:01) Ion Chicu (premier desemnat): Vom fi pro-activi pe agenda de politica externă. Vom respecta toate angajamentele asumate, inclusiv Acordul de Asociere.

(11:58) Ion Chicu (premier desemnat): S-au tergiversat mai multe proiecte sociale, pe care le aşteaptă oamenii. Trebuie să continuăm procesul de identificare a unui procuror independent.

(11:57) Ion Chicu (premier desemnat): Ţara este nepregătită de iarnă şi este incertă situaţia privind livrarea gazelor naturale.

(11:56) Ion Chicu (premier desemnat): Înregistrăm la moment cel mai scăzut nivel de încredere a cetăţenilor în instituţiile publice şi trebuie să corectăm această situaţie. Trebuie să tragem la răspundere persoanele, care se fac vinovate de devalizarea celor trei bănci, de concesionarea Aeroportului.

(11:54) Ion Chicu (premier desemnat): Stimaţi deputaţi, vin pentru a vă solicita susţinerea. Anunţ lista candidaţilor:

Sergiu Puşcuţă vicepremier, ministrul Finanţelor

Alexandru Flenchea vicepremier pentru Reintegrare

Anatol Usatîi ministru al Economiei şi Infrastructurii

Pavel Voicu Ministru al Afacerilor Interne

Fadei Nagacevschi ministru al Justiţiei

Aureliu Ciocoi ministu al Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Victor Gaiciuc ministru al Apărării

Corneliu Popovici ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării

Viorica Dumbrăveanu ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

Ion Perju ministru al Agriculturii

(11:52) Ion Chicu (premier desemnat): Decizia de a institui un Guvern am luat pentru a scoate ţara din criză, în prag de iarnă. O eventuală prelungire a crizei, după demiterea Guvernului, va îngreuna reforma Justiţiei.

(11:50) Deputaţii au revenit în plen, iar premierul desemnat Ion Chicu îşi prezintă programul de guvernare.

(10:22) Parlamentul a luat o pauză de o oră pentru ca membrii Comisiei juridice numiri şi imunităţi să examineze cererea lui Ion Chicu. Între timp, candidatul la funcţia de premier va merge la birourile fracţiunilor parlamentare pentru a le cere votul de încredere.

(10:19) Candidatul Ion Chicu este în Parlament, spune Zinaida Greceanîi şi îl învită să meargă la discuţii la fracţiuni.

(10:19) Proiectul privind votul de încredere pentru guvernul Chicu a fost inclus pe ordinea de zi.

(10:18) Ion Chicu cere includerea pe ordinea de zi proiectul privind votul de încredere.

(10:17) Zinaida Greceanîi prezintă cererea lui Ion Chicu, premier desemnat.

(10:16) Deputaţii au votat pentru includerea proiectelor pe ordinea de zi.

(10:15) Sergiu Litvinenco (PAS): Rog introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind demisia judecătorului Tatiana Vieru, eliberarea lui Ion Druţă din funcţia de preşedinte CJS şi proiectul privind demisia lui Ion Ceban.

Zinaida Greceanîi (Preşedintele Parlamentului): Am luat act, nu ştiu dacă este de bine sau de e de rău.

Dinu Plângău (ACUM Platforma DA): Am întocmit toate aspectele procedurale, am constatat că domnul Ţîcu nu mai aparţine fracţiunii noastre.

La ora 10:00, Parlamentul se va convoca în ședință plenară. Şedinţa poate fi urmărită LIVE AICI.