Parlamentul European va cere oprirea proiectului Nord Stream 2 din cauza arestării lui Navalnîi

Parlamentarii europeni sunt aşteptaţi să adopte o rezoluţie care cere blocului comunitar să oprească finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma să transporte gaze naturale din Rusia în Germania, ca răspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, critic acerb al preşedintelui rus Vladimir Putin, informează Reuters, citează Agerpres.



Aleksei Navalnîi a fost arestat la sfârşitul săptămânii trecute şi plasat în detenţie pentru presupusă încălcare a eliberării sale condiţionate, după ce a revenit în Rusia pentru prima dată de la otrăvirea sa cu un agent neurotoxic de tip Noviciok.



Potrivit Reuters, parlamentarii europeni ar urma să supună la vot la ora 15:30 GMT rezoluţia, care este aşteptată să fie adoptată, în care cere blocului comunitar să revizuiască relaţiile cu Rusia în urma arestării lui Navalnîi.



Conform unei variante preliminare a acestei rezoluţii, consultate de Reuters, Parlamentul European vrea oprirea imediată a lucrărilor de construcţie la conducta Nord Stream 2.

"Parlamentul European cere UE şi statelor membre să revizuiască cooperarea cu Rusia în diferite domenii de politică externă şi cu privire la proiecte precum Nord Stream 2, a cărui finalizare UE trebuie să o oprească imediat", se arată în rezoluţia consultată de Reuters.



Gazoductul Nord Stream 2 reprezintă o investiţie de 11 miliarde de dolari, finanţată jumătate de Gazprom şi jumătate de cinci companii europene (OMV, Wintershall, Engie, Uniper şi Shell). Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.



Chiar dacă cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizaţi, proiectul a fost oprit brusc în luna decembrie 2019, după decizia SUA de a sancţiona companiile angajate în acest proiect. Lucrările au fost reluate luna trecută iar Gazprom speră să finalizeze conducta Nord Stream 2 sub Marea Baltică pentru a dubla capacitatea liniei existente. Proiectul este finalizat în proporţie de 90% cu doar o porţiune de 100 km în apele adânci din largul Danemarcei rămasă să fie terminată.