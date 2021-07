Parlamentul este pregătit pentru şedinţa de constituire, iar unii cetăţeni au venit cu sfaturi pentru noii deputaţi

Parlamentul este pregătit pentru şedinţa de constituire. În sala plenului s-a făcut curat, s-a dezinfectat, iar secretariatul Legislativului a elaborat un set de documente pentru a-i ajuta pe deputaţi în activitate. Prima şedinţă a Parlamentului ar urma să fie prezidată de socialistul Eduard Smirnov, cel mai în vârstă deputat."Cele mai multe fotolii în noul Parlament le va ocupa Partidul Acțiune și Solidaritate. Prealabil, ei vor sta pe locurile din dreapta şi din centrul sălii de şedinţe. Aleșii din partea Bloculului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, care au anunţat că forma o fracţiune, vor ocupa locurile din stânga, iar celor de la Partidul "ȘOR" le vor reveni probabil fotoliile rămase libere din mijlocul sălii.""Funcția de preşedinte al Parlamentului îi va reveni, cel mai probabil, Partidului Acţiune şi Solidaritate. Biroul Permanent urmează sa se întrunească în ședință pentru a stabili câți vicepreședinți vor fi. Potrivit actualului regulament, fiecare fracţiune are dreptul să înainteze câte un vicepreşedinte al legislativului."Secretariatul Parlamentului a pregătit o aplicaţie unde aleşii pot accesa actele legislative. Tot acolo, pot consulta informaţii despre regulamentul de utilizare a sălilor de ședințe, prezența deputaților în Parlament sau accesul în parcarea instituției."Mai mult de jumătate dintre deputații noi aleși sunt la primul lor mandat. Secretariatul Parlamentului a elaborat un set de reguli menite să-i ajute și să-i ghideze în activitate: regulamente, date de contact și registre de care au nevoie pentru munca de zi cu zi."Unii cetăţeni au venit cu sfaturi pentru noii deputaţi."Ştiu că mulţi dintre ei sunt foarte capabili, eu le doresc mult succes, şi nu pot să zic că am mari aşteptări de la ei, dar cel puţin am speranţa că vor întoarce istoria noastră. Cei tineri să ia în considerare experienţa lor, dar să nu arunce la gunoi sfaturile celor mai în vârstă, s-ar putea să găsească aur şi acolo.""Eu pot doar să le doresc succes în realizarea celor promise. Eu vreau să-mi doresc să trăiesc în continuare în ţara asta.""Avem aşteptări mari de la noua conducere, legi interesante, îmbunătăţirea nivelului de trai, ieftinirea preţurilor. Important să-şi îndeplinească promisiunile pe care le-au dat înainte de alegeri."Conform articolului 63 din Constituţie, Parlamentul este convocat în prima şedinţă de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.