Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit

Acordul convenit de Londra şi Uniunea Europeană cu privire la ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din blocul comunitar a fost respins, marți seară, de Parlamentul britanic.

Liderul laburist Jeremy Corbyn a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Theresa May.

Acordul pentru Brexit a fost respins. 432 de parlamentari au votat împotriva documentului și doar 202 pentru.

Premierul britanic Theresa May a făcut apel marţi seară la deputaţii britanici să respecte rezultatul referendumului privind Brexit-ul şi să voteze în favoarea acordului de ieşire pe care ea l-a încheiat cu Bruxellesul, relatează Agerpres.



"Avem datoria să respectăm o decizie democratică”, a spus Theresa May, într-o Camera a Comunelor plină, cu câteva minute înaintea votului care se anunţă un eşec pentru premier, din cauza opoziţiei atât a eurofililor, cât şi a unor susţinători ai Brexit-ului.



Ea a afirmat că un vot împotriva acordului este un vot pentru incertitudine, diviziune şi riscul unei ieşiri din UE fără nicio înţelegere.

Premierul Theresa May se află astfel în faţa unui moment cheie pentru viitorul ei politic şi pentru cel al Regatului Unit. Ea a amânat în luna decembrie acest vot, recunoscând că risca să înregistreze o înfrângere, şi a încercat să obţină noi garanţii de la UE pentru a o ajuta să obţină încrederea parlamentarilor britanici.

Dezbaterea are loc în Camera Comunelor, camera inferioară a parlamentului britanic. Theresa May nu are o majoritate clară în rândul celor 650 de parlamentari, iar Partidul Democratic Unionist nord-irlandez, care de obicei susţine guvernul în parlamentul de la Londra, se opune acordului de retragere a Regatului Unit din UE.

Theresa May are nevoie de 318 voturi pentru ca acordul să fie adoptat, întrucât şapte membri ai partidului naţionalist irlandez Sinn Fein nu participă, speakerii nu votează, iar cei patru parlamentari care ajută la numărarea voturilor (numiţi 'tellers') nu sunt luaţi în calcul.

Parlamentul britanic a avut trei zile de dezbateri în acest dosar în luna decembrie, înainte ca votul să fie amânat pentru luna ianuarie. Dezbaterea parlamentară a fost reluată pe 9 ianuarie şi se va încheia pe 15 ianuarie la ora 19:00 GMT. Imediat ce dezbaterea se încheie, se va trece la vot: întâi vor fi supuse votului amendamentele la moţiunea guvernului (privind acordul de retragere a Regatului Unit din UE), după care va fi supusă la vot moţiunea în ansamblul ei, scie Digi24.ro.

Parlamentarii au dreptul de a prezenta amendamente la moţiune. În cazul aprobării, un amendament va fi inclus în textul final al moţiunii, schimbându-i-se conţinutul sau adăugând condiţii la aprobarea de către parlament.

Deşi niciun amendament nu poate fi obligatoriu juridic pentru guvern, este dificilă politic ignorarea lui şi el poate dicta viitorii paşi pe care trebuie să îi facă guvernul May.

Mai mulţi miniştri britanici şi-au exprimat temeri că dacă este votat vreun amendament de către parlament, se va împiedica ratificarea acordului întrucât votul final ar putea să nu ofere aprobarea fără echivoc şi clară necesară juridic a acordului.