PARLAMENTUL A VOTAT: Alexandr Esaulenco este propus la funcţia de director SIS

Parlamentul a votat proiectul de hotărâre privind numirea lui Alexandr Esaulenco în funcția de director al Serviciului Informații și Securitate (SIS). Pentru s-au expus 59 de deputaţi.



De menționat că, Alexandr Esaulenco a fost director adjunct al SIS.

Alexandr Esaulenco a afost șef al Direcției contrainformații militare a SIS, ce are drept obiectiv identificarea, prevenirea şi anihilarea factorilor ce ameninţă securitatea de stat a Republicii Moldova. Este vorba despre spionaj, trădare de Patrie, tentative de transmitere ale unor date ce cad sub incidenţa informaţiilor clasificate etc.