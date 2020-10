Parlamentul a donat peste 320 de mii de lei pentru restabilirea Filarmonicii Naționale

Reamintim că, la data de 25 septembrie 2020, Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi pentru donații destinate reconstrucției Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, în lei moldovenești, dolari americani și euro.

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD09TRPAAA144111A01344PY

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici

2) În dolari SUA

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD44NBPAAP144121A01344PY

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici

3) În EURO

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD51NBPBBP144121A01344PY

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226, account no.060.01.26.226

Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici