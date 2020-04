PARKOUR-UL, PASIUNEA VIEŢII. Membrii echipei "Tracto" se antrenează pe lângă piramide

Componenţii echipei egiptene "Tracto" se antrenează peste tot unde este posibil, chiar şi pe lângă piramide, acelea ce reprezintă niște importante monumente istorice şi, din acest motiv, și niște atracţii turistice deosebit de valoroase.Sportivii se folosesc, în avântul lor, de ziduri, copaci şi chiar și de unele masini, pentru a ajunge în cel mai scurt timp dintr-un loc în altul, la cel al destinației."Din experiența mea, pot să spun că cel mai important lucru în parkour este ocolirea obstacolelor. Minore sau majore, nu contează! Asta se întâmplă în timpul sprintului, la care se adaugă mişcările de freestyle, - și ele foarte importante - cum ar fi salturile.", a spus Mohammed Ashraf."Trebuie să exersez de mai multe ori în sală până a executa vreo mișcare în aer liber. Indiferent dacă este vorba de parkour sau de o simplă săritură. Personal, nu fac nimic în aer liber până ce nu am exersat minuţios elementul în cauză în sală. În momentul în care devin încrezător în abilităţile mele, pot să practic parkour-ul pe străzi, fără să mă accidentez.", a zis Mohammed Ashraf."Uneori oamenii se uită straniu la noi. Totodată, cei care cunosc genul acesta de sport, ne încurajează,! În timp ce alţii fac glume pe seama noastră, strigând: "Uitaţi-vă la ăsta! Parcă ar fi o maimuţă!", a zis KarimEssam."Mereu am fost fascinat de săriturile de pe clădiri și de toate acele lucruri nebune inerente. Din acest motiv mi-a plăcut foarte mult parkour-ul și am început să caut echipe de parkour din Egipt. În cele din urmă, am găsit ceea ce mi-am dorit atât de mult!", a zis Yasser Mansur.Parkour-ul a devenit un gen de sport larg cunoscut în 2001, după lansarea filmului "Yamakasi", ceea ce s-ar traduce din japoneză prin "Samuraii timpurilor moderne". În rolurile principal sunt 7 băieți care luptă împotriva nedreptăților într-un cartier parizian.Ei își folosesc aptitudinile pentru a salva de la moarte un copil bolnav de inimă, jefuind persoane influente din zonă pentru a putea achita transplantul de inimă de care băiețelul în cauză are nevoie.