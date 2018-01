Parisul, sub Cod Portocaliu de inundaţii. Nivelul apei în Sena s-a ridicat cu peste 3 metri

Parisul este oficial sub Cod Portocaliu de inundaţii. Din cauza ploilor torenţiale din ultimele săptămâni, nivelului apei din râul Sena a crescut cu 3 metri. Autorităţile din capitala Franţei au închis promenada şi drumurile situate de-a lungul fluviului. Totodată, au fost suspendate cursele cu vapoare.



"Am stabilit să luăm cinăm pe un vapor. Ieri am primit însă un mesaj în care eram anunţaţi că excursia noastră pe Sena s-a amânat pentru data de 28 ianuarie. Din păcate, atunci nu vom mai fi în Paris", a menţionat o turistă.



Toţi turiştii care îşi făcuseră rezervări au primit mesaje similare: "Suntem dezamăgiţi. Ne dorem mult o crozieră, era prima dată. Aseară am văzut pe site că nu era anunţată nicio oră de plecare pentru cursele de azi."



Meteorologii avertizează că nivelul apei va creşte zilele viitoare până la 4 metri. Există risc de inundaţii şi pe afluenţii Senei, în zona de est a Franţei, unde s-au înregistrat precipitaţii abundente.