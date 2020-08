Paris Saint-Germain VISEAZĂ la trofeul UCL. În finală, formația pariziană va juca cu Bayern Munchen

Paris Saint-Germain a avut de parcurs un drum lung și anevoios până în finala Ligii Campionilor, în care o va înfrunta pe Bayern Munchen. Formația pariziană a ajuns în premieră în ultimul act al competiției și dorește să sărbătorească cei 50 de ani de la fondarea clubului prin cucerirea trofeului mult râvnit.



Cei mai longevivi jucători ai lui PSG consideră că experiența acumulată de-a lungul anilor va ajuta echipa lor să lupte de la egal la egal cu bavarezii.



"Joc la acest club de 8 ani și am avut momente foarte grele în Liga Campionilor, dar așa trebuie să fie - e mereu dificil în această competiție.

Urmează cele mai importante 90 de minute din cariera noastră fotbalistică, trebuie să fim pregătiți de acest meci, în care jucăm cu un adversar uriaș.", a spus MARCO VERRATTI, mijlocaș PSG.



Thiago Silva, care joacă la PSG din 2012, va părăsi clubul după finala Ligii Campionilor.



"Sunt calm, sunt foarte fericit de experiența obținută la acest club. Dacă această finală va fi ultimul meu meci la PSG, voi fi fericit. Am dat tot ce am putut. Totuși, cel mai important e ceea ce facem pe teren. Scriem istorie și nu vrem să ne mulțumim doar cu performanța calificării în finală.", a zis THIAGO SILVA, căpitan PSG.



Și pentru Kingsley Coman va fi un meci deosebit. Mijlocașul-stânga al lui Bayern Munchen a fost crescut de Paris Saint-Germain.



"Sunt 6 ani de când am părăsit Parisul. A trecut mult timp, așa că nu e un meci dintre mine și Paris Saint-Germain. E o partidă între Bayern Munchen și Paris Saint-Germain. Vrem să câștigăm. Inima mea, cum am mai spus-o, este la Bayern Munchen și sper să câștigăm această confruntare.", a declarat KINGSLEY COMAN, mijlocaș de bandă, Bayern Munchen.



Legenda clubului bavarez, Oliver Kahn e convins că formația germană se va impune.



"Această echipă a cucerit 8 titluri la rând în Bundesliga. E o performanță inedită care demonstrează faptul că băieții nu sunt niciodață mulțumiți cu ceea ce au și mereu vor să progreseze, vor să facă încă un pas înainte. Există o combinație între motivația internă a jucătorilor și calitatea lor.", a spus OLIVER KAHN, membru comitetul executiv Bayern Munchen.



Finala Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen, se va disputa duminică, 23 august, pe Estadio da Luz din Lisabona. Meciul va fi televizat în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00.