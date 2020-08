Paris Saint-Germain s-a calificat în premieră în finala Ligii Campionilor. Echipa lui Thomas Tuchel a învins fără drept de apel pe RB Leipzig în semifinale, scor 3-0.



În meciul disputat pe Estadio da Luz din Lisabona, Marquinhos a înscris deja în minutul 13, din centrarea lui Angel Di Maria. Aproape de pauză, argentinianul a marcat și el, la capătul unei faze pornite de la o gafă a portarului advers.



În minutul 56, Juan Bernat a înscris al treilea gol al formației franceze, din centrarea aceluiași Di Maria. PSG s-a calificat în finală, unde va întâlni pe Olympique Lyon sau Bayern Munchen.



"Am muncit din greu, am făcut un meci mare. Am vrut să rămânem în istoria clubului. Eu am venit la Paris să scriu istorie. Am ajuns în finală și este foarte importantă pentru noi și sper că vom putea juca la fel de bine", a declarat Angel Di Maria, fotbalist PSG.



"PSG este o echipă de calitate. Într-un final, ei au fost mai buni. Trebuie să acceptăm asta. Este greu, dar fotbalul este uneori așa", a spus Julian Nagelsmann, antrenor RB Leipzig.



Cea de-a doua semifinală, dintre Olympique Lyon și Bayern Munchen, se va disputa diseară tot la Lisabona, pe Estadio Jose Alvalade. Meciul va fi televizat de PRIME, cu începere de la ora 22:00.