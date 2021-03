Paris Saint-Germain a prelungit contractul cu internaţionalul spaniol Juan Bernat. Fundaşul lateral, în vârstă de 28 ani, a semnat noul acord, care este valabil până 2025.



Accidentat grav la genunchiul stâng în septembrie 2020, fotbalistul spaniol nu a revenit deocamdată pe teren, aflându-se în faţa de recuperare individuală, conform ultimelor date medicale publicate de PSG.



Juan Bernat s-a transferat la campioana Franței în 2018 de la Bayern Munchen. În 76 de meciuri disputate în tricoul parizienilor, fotbalistul a marcat 6 goluri şi a oferit 10 pase decisive.

"Sunt foarte fericit că am prelungit contractul cu PSG. Mereu am zis că sunt fericit aici. Am vrut cu adevărat să continui și iată că a venit ziua când am realizat acest lucru și mă simt fercit."



Câteva zile în urmă și argentinianul Angel Di Maria, aflat la rândul său în ultimul an de contract şi care a semnat un nou acord valabil până în 2022, cu opţiune pentru un an.



Deocamdată, PSG nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu superstarurile Neymar şi Kylian Mbappe. Contractul lor cu clubul expiră în vara anului 2022. iar viitorul lor la clubul din Paris este incert.